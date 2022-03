Ultima fermata, Luisiana Romanella non è del tutto sconosciuta: seguita anche da Eros Ramazzotti. Ecco chi è e cosa ha fatto nel passato

Ultima Fermata, gli spettatori riconoscono Luisiana Romanella che non è del tutto sconosciuta...

Il reality show che raccoglie l’eredità di Temptation Island, Ultima Fermata, continua la sua messa in onda su Canale 5 in prima serata. Condotto da Simona Ventura che così torna sulle reti Mediaset, le coppie coinvolte stanno appassionando il pubblico nel tentativo di risolvere i loro problemi amorosi.

Tra loro c’è la coppia formata da Lusiana Romanella e il fidanzato Biagio. Fidanzati da 10 anni, tra loro la complicità è andata persa, per colpa di un tradimento da parte di Luisiana. Da qui in poi per la coppia sono iniziati i problemi.

Oltre alla loro storia personale, il pubblico si è soffermato su Luisiana che non è del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo: figlia di ristoratori, è originaria della Basilicata. La ragazza, nata nel 1997, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia e Miss Mondo Italia Web, e vanta anche il follow di un personaggio famoso: Eros Ramazzotti.

Luisiana Romanella e la popolarità sui social

Moto popolare sui social network, in passato le è stato persino hackerato il profilo Instagram. È presente anche su TikTok, dove però nei video pubblicati non appare mai il fidanzato, mentre lei si mostra in tutta la sua bellezza…

“Un po’ di popolarità per Luisiana Romanella, visto che è stata finalista Miss Mondo ed influencer, ma col suo profilo hackerato, ma seguita da Eros Ramazzotti” ha scritto un utente su Twitter.

