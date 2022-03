Ultima fermata, Jonatan e Adriana stanno ancora insieme? Cosa emerge dai profili social

Jonatan e Adriana di Ultima Fermata stanno ancora insieme dopo la prima puntata del programma di Simona Ventura? Il dubbio tra i fan

La prima puntata di Ultima Fermata, il nuovo programma condotto da Simona Ventura, ha subito fatto emergere una crisi nella coppia formata da Jonatan e Adriana, tant’è che tutti i telespettatori si stanno chiedendo se i due stanno ancora insieme. Quale sarà la verità? E, soprattutto, cosa accadrà tra loro nelle prossime puntate?

LEGGI ANCHE :– Ultima Fermata, ‘Valentina divertiti’: cosa succederà con Samuel nella seconda puntata

Dopo la prima puntata di Ultima Fermata, Jonatan e Adriana stanno ancora insieme? Ecco cosa emerge spulciando i post dei due ragazzi sui social. Photo Credits: Shutterstock

Ultima Fermata: Jonatan e Adriana stanno ancora insieme?

Andiamo con ordine. Fidanzati da 4 anni, Jonatan e Adriana sono una coppia campana in crisi per via della telefonata di una donna ricevuta da lui mentre era in macchina con lei. La storia d’amore sembra arrivata al capolinea anche per quanto visto nella prima puntata.

A quanto pare, però, i dubbi sul loro futuro sono molti per via dei loro profili social, che fanno presupporre che Jonatan e Adriana stanno ancora insieme. Il 13 febbraio scorso, infatti, entrambi hanno pubblicato delle foto da Roma. Una data non vicinissima ma nemmeno lontana, che dovrebbe corrispondere a quella della registrazione di Ultima Fermata.

Tuttavia, stando a quanto emerso nella prima puntata del programma, i due sembrano ormai essersi lasciati. È a questo punto che intervengono però i dubbi dei fan, perché in un post di Adriana datato 18 febbraio (quindi probabilmente successivo alla registrazione del programma) li si vede di nuovo insieme e felici.

Molti, dunque, credono che Adriana e Jonatan stiano ancora insieme, spoilerando il finale di Ultima Fermata. Sotto il post, infatti sono comparsi numerosi commenti dei telespettatori, come: “Vi vedo insieme… spero vi sia servito che abbiate chiarito e che siete felici insieme”.

E in un altro post c’è chi si dice pronto a mettere la mano sul fuoco sulla loro storia e sul fatto che non sia finita. Sarà davvero così?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset