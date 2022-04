Ultima Fermata, come è finita tra Stefania e Luca? Le ipotesi dei fan del programma 

I fan ipotizzano su come sia andata a finire tra Stefania e Luca: saranno ancora insieme o si sono lasciati?

Ultima Fermata è il programma prodotto dalla Fascino e che va in onda con successo su Canale 5. il format racconta il viaggio di alcune coppie arrivate a un bivio nella loro relazione.

Condotto e narrato da Simona Ventura, Ultima Fermata nell’ultima puntata trasmessa ha messo in luce il rapporto tra Stefania e Luca. Luca ha tradito la compagna ma Stefania è riuscita a perdonarlo, anche se di tutta risposta è diventata una donna molto gelosa e per questo Luca ha deciso di partecipare al programma.

In tanti si interrogano su come sia andata a finire tra i due, perché il confronto tra questi ultimi verrà mandato in onda soltanto settimana prossima.

Stefania e Luca, le ipotesi degli spettatori sui social

“Ma come finisce qui la puntata?! Noi vogliamo il confronto tra Luca e Stefania” ha scritto qualcuno su Twitter, rimasto in attesa di capire come sia andata a finire tra i due.

“Sono convinta che Stefania non lo lascerà perché lui se la rigira sul dito, è troppo convinta che non ci sia altro oltre a lui” ha ipotizzato un altro utente.

“No carissimo Luca, mi sa che sei tu che non troverai mai più una come Stefania, mi dispiace per te. Una donna che riesca a tollerare certi comportamenti, non la trovi facilmente. Di playboy come te invece, è pieno il mondo… se ne trovano molto facilmente” ha commentato qualcun altro.

Qualcuno invece, sempre su Twitter, si spinge un po’ più in là, analizzando più a fondo il loro rapporto: “Qui ridiamo ma Luca e Stefania è proprio un amore tossico. Lei non lo lascerà mai”.

Settimana prossima il pubblico scoprirà cos’hanno deciso di fare i due: se continuare a stare insieme oppure lasciarsi.

