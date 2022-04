Ultima Fermata, Celeste e Giuseppe cosa è accaduto dopo il programma? 

Celeste e Giuseppe, cosa è successo dopo il percorso affrontato a Ultima Fermata. Potrebbe esserci un gran colpo di scena

Il viaggio nei sentimenti e nei problemi di alcune coppie che ha mostrato il nuovo format Ultima Fermata, è stato seguito con interesse dal pubblico di Canale 5.

Ora che il programma è finito, ci si interroga sul destino delle coppie: avranno mantenuto le promesse e le decisioni intraprese alla fine del proprio percorso oppure no?

Tra loro ci sono Celeste e Giuseppe: i due hanno alle spalle una relazione molto lunga e complicata, costellata dall’infedeltà di lui. Sono anche genitori di un bambino. Una fase di stallo ha però colpito la loro storia e lo psicologo ha evidenziato una grande necessità di dialogo tra i due.

Celeste e Giuseppe: i commenti degli utenti su Twitter

“I 7 tradimenti non sono perdonabili. Ma avere i suoceri che vivono sotto casa tua e mettono becco in qualunque cosa tu faccia, non deve essere comunque facile” ha scritto qualcuno, “Giuseppe sperava che la suocera e il cognato, pur sapendo che l’ha tradita 7 volte e l’ha mollata a fine gravidanza, lo difendessero e stendessero il tappeto rosso?” ha commentato qualcun altro. “Giuseppe, sei fuggito in Estonia mentre era incinta, e l’hai tradita 7 volte. Non è che non riesci a ripartire, dovresti baciarle i piedi perché ancora ti tiene in casa” ha commentato senza mezzi termini un utente su Twitter.

Celeste e Giuseppe dopo Ultima Fermata

I due sono usciti dal programma insieme, impegnandosi reciprocamente a risolvere i problemi e colmare le mancanze. A sorpresa però la coppia avrebbe regalato ai fan che aspettano di sapere il loro destino un clamoroso colpo di scena.

A riflettori spenti infatti, si scopre da Facebook che Giuseppe si dichiara single. I due quindi, nonostante il percorso affrontato durante Ultima Fermata si sarebbero lasciati. Non si conoscono ulteriori dettagli ma stando alle indiscrezioni i due non sarebbero più una coppia.

