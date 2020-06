Dopo la scelta, spuntano le prime foto di Giovanna e Sammy sui social: eccoli insieme raggianti mentre iniziano la storia d'amore fuori U&D

Come anticipato nei giorni scorsi, Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan. La tronista di Uomini e Donne ha deciso di voler iniziare una storia d’amore con l’affascinante vocalist. Lui ha detto sì, anche se prima di stringere la sua bella tra le braccia, le ha tirato un brutto scherzo facendole credere di non essere interessato. Poi tutto è andato come da copione: musica, pioggia di petali e un lungo bacio. E ora si mostrano insieme sui social.

Uomini e Donne, Giovanna ha scelto Sammy

Per la grande occasione, la tronista dagli occhi azzurri ha indossato un seducente abito lungo, rosso. Seduta davanti al prescelto – anche lui elegantissimo – ha aperto il suo cuore rivelando che avrebbe voluto proseguire la relazione anche lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Ma durante la scelta, c’è stato un colpo di scena. Sammy ha detto no e Giovanna è rimasta incredula in mezzo alla studio. Lui è andato via, salvo tornare subito dopo con un bellissimo mazzo di fiori. Un brutto scherzo che però non ha rovinato la romantica atmosfera.

La coppia sui social dopo la scelta

Giovanna e Sammy sembrano davvero felici, nonostante le critiche che molti telespettatori hanno riservato ai due ragazzi.

La coppia appare sorridente nelle prime foto diffuse sui social subito dopo la scelta. I due si sono scattati un selfie subito dopo la registrazione della puntata e si sono immortalati anche fuori dagli studi, insieme.

Lei ancora con il mazzo di rose rosse che lui le ha portato in dono alla fine del lungo e travagliato percorso all’interno di Uomini e Donne.

I fan apprezzano: “Come fate a dire che non sono belli?” chiede con emozione una di loro su Twitter mostrando i loro volti raggianti.

E su Instagram, arriva un messaggio dolcissimo: “Vi auguro che tutti i tramonti più belli possiate viverli insieme”.