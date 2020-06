Parla l'ex moglie di Sammy Hassan, la persona scelta da Giovanna Abate a Uomini e Donne per iniziare una storia d'amore: ecco cosa rivela...

Sammy Hassan è la scelta di Giovanna Abate e lui ha detto sì. Per essere precisi ha risposto: “Va bene, proviamoci”. Secondo quanto riportato da diverse fonti, la nuova coppia si sarebbe formata nella puntata di Uomini e Donne registrata il 3 giugno. Un rapporto sul quale, forse, non tutti avrebbero scommesso e che invece da oggi inizierà a essere coltivato anche fuori dagli studi televisivi. Lontano dalle telecamere di Canale 5, i due resisteranno? Intanto, proprio nelle scorse ore, l’ex moglie di Sammy aveva rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it, parlando proprio del rapporto tra e lei e l’ex marito.

La scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan, parla l’ex moglie di lui

Elena Cat è l’ex moglie di Sammy Hassan, la persona scelta da Giovanna Abate per iniziare una storia d’amore, dopo la conoscenza nel programma di Maria De Filippi. I due sono stati insieme fino a due anni fa e oggi, dopo varie incomprensioni, sono riusciti a trovare un equilibrio, anche per il bene del loro bambino.

A decidere di mettere fine al matrimonio, stando al racconto di Elena a Fanpage.it, sarebbe stata proprio lei, mentre lui ha provato più volte a ricucire, per il bene della famiglia.

“Come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia. Soprattutto da parte di lui che, in questo caso, è quello che è stato lasciato” ha raccontato la donna.

Giovanna conoscerà il figlio di Sammy?

Elena assicura però che durante la conoscenza con Giovanna Abate, Sammy Hassan – che si è rivelato la sua scelta- non l’ha cercata per ricominciare.

“Sicuramente ci sono stati momenti in questi due anni durante i quali ha giustamente cercato di ricostruire la nostra famiglia ma adesso lui ha intrapreso il suo percorso e io continuo la mia vita” ha detto nell’intervista.

L’ex moglie di Sammy intende rispettare la nuova vita del papà di suo figlio: “Non gli farò mai la guerra, ho lavorato tanto perché raggiungessimo un equilibrio, per trascorrere dei momenti insieme che fanno bene a nostro figlio”.

Poi, però, frena sull’idea di presentare il bambino alla nuova compagna dell’ex marito: “Prima che una persona incontri mio figlio passerà del tempo. Deve avere un ruolo stabile. Sicuramente dovrà essere una donna in grado di fidarsi di Sammy e dovrà avere piena consapevolezza della persona che ha al fianco. Io da donna vorrei questo, ma capisco che dall’altra parte possa non essere facile”.