U&D, segnalazioni sui nuovi corteggiatori: iniziamo con gli scoop della nuova edizione

Tronisti e corteggiatori della nuova edizione di U&D sono completamente nuovi? Non proprio... spuntano già le prime segnalazioni

La nuova edizione di U&D non è ancora cominciata, sebbene le registrazioni della prima puntata hanno già portato alcune anticipazioni sui nuovi tronisti (che sembrano essere stati quasi tutti vecchi corteggiatori). Anzi… stando a quanto emerge dal web, ci sono già delle segnalazioni!

Uomini e Donne 2022/2023: arrivano le notizie su Federico Dainese

Andiamo con ordine e partiamo da Federico Dainese, nuovo tronista dell’edizione 2022/2023 del dating show di Maria De Filippi.

Amedeo Venza ha pubblicato una chat nella sua Instagram Stories, nella quale si vede l’uomo che, qualche settimana fa, invitava in vacanza una ex partecipante del trono Over. Un messaggio che già accende qualche campanello d’allarme sul personaggio…

Da corteggiatori a tronisti: il caso di Federico D a U&D

Una delle anticipazioni, questa, che rischia già di portare le prime ombre sulla nuova edizione di U&D, se non fosse che pare che il bel Federico sia già stato tra i corteggiatori del programma.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Federico Dainese sta partecipando come tronista alla nuova edizione di U&D ma, fuori dal programma, starebbe vedendo una ragazza che ha fatto già la corteggiatrice per Armando… Ma non finisce qui.

“Federico D. è quello che corteggiava Veronica lo scorso anno ma lei lo ha eliminato poi – recita un mesaggio riportato da Deianira – sembrava tutto preso alle prime puntate e invece anche lui ambiva al trono“.

Volto già conosciuto dai telespettatori del programma dunque? Pare proprio di sì. Da corteggiatori di U&D a tronisti il passo sembra essere breve. D’altronde anche Federica Aversano è già conosciuta per essere stata tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri… E Lavinia Mauro è stata una delle corteggiatrici di Nicolò Brigante. Solo l’altro tronista annunciato, Federico Nicotera, sarebbe un volto totalmente nuovo…

