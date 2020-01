U&D, Gemma Galgani sbotta in studio: Maria De Filippi ammutolita

A Uomini e Donne non ci stancheremo mai di Gemma Galgani, specie quando sbotta malamente in puntata. Un exploit, quello della dama del trono over del dating show di Maria De Filippi che non poteva certo passare inosservato, al punto da aver colpito moltissimo sia la conduttrice che il pubblico a casa. Ma cosa avrà mai combinato la dama di Torino?

U&D: Gemma Galgani sbotta contro Juan Luis

Andiamo con ordine. Nella puntata andata in onda nel pomeriggio del 7 gennaio 2020, Gemma Galgani ha deciso di chiudere definitivamente la sua conoscenza con Juan Luis Ciano, contro il quale è sbottata in uno sfogo incredibile.

Al centro dello studio, la dama del trono over si è detta stanca di essere presa in giro, dando vita ad una lunga arringa contro il cavaliere, che cercava di tenere nascosto un momento di intimità avuto con lei.

“Si è strappata la corda, hai perso – è partita la Galgani contro l’uomo – Sai cosa ti dico molto elegantemente? Tu sei un bluff. Dalla testa ai piedi. Mi hai rubato i miei sogni, mi hai tolto molto di più di quello che mi hai dato, non te lo perdonerò mai”.

Maria De Filippi ammutolita di fronte all’exploit di Gemma

Nel corso del suo exploit, addirittura, Gemma ha raccontato di alcuni dettagli molto intimi di Juan Luis, che a suo dire faceva degli “strani rumori in bagno”.

Gemma ha poi rifiutato l’ultimo ballo con il suo ormai ex cavaliere ma, a dirla tutta, ha lasciato esterrefatta anche la stessa Maria De Filippi, che completamente ammutolita non ha osato aprire bocca per tutto il suo discorso.

Il pubblico esplode sullo sfogo di Gemma: i tweet migliori

Una serie di dettagli che hanno subito scatenato la fantasia del pubblico a casa, che su Twitter si sono dati alla pazza gioia.

“Maria che non apre bocca dalle 14:45 totalmente blessata ed ipnotizzata dal trash UNA DI NOI”, ha scritto un’utente. E ancora: “Quanto sto amando questo cinismo di Gemma”. Oppure: “Gemma non sta solo lasciando Juan Luis, lo sta proprio sp***anando”.

Insomma, vedere Gemma Galgani che sbotta in tv al punto da zittire addirittura Maria De Filippi non è cosa di tutti i giorni… voi come l’avete presa?

