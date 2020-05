Tante le emozioni durante questa puntata di Tu si que vales: Sabrina Ferilli sarà protagonista di un siparietto divertente, ma ci saranno anche momenti toccanti

Andrà in onda domani, mercoledì 13 maggio, un’altra puntata in replica di Tu si que vales: una edizione premiata dal successo del pubblico e impreziosita da tanti artisti di pregio che hanno allietato e divertito i giudici e il pubblico.

In questa puntata rivedremo l’esibizione dei Messoudi Brothers, tre fratelli australiani che hanno lasciato tutti a bocca aperta: si sono presentati sul palco vestiti più da spogliarellisti che da atleti, ma hanno portato a termine un’esibizione di altissimo livello atletico che ha fatto scattare in piedi pubblico e giudici.

LEGGI ANCHE: — Tu sì que vales, che fine ha fatto la vincitrice Enrica Musto? Ecco cosa fa oggi

Tu si que vales Sabrina Ferilli e il siparietto hot

Come spesso è accaduto in questa edizione, il giudice popolare Sabrina Ferilli è stato “tirato in mezzo” alla fine dell’esibizione per un piccolo fuori programma: stavolta nessuna sorpresa agghicciante per la povera Sabrina, che con qualche titubanza è stata fatta accomodare su una sedia al centro del palco. I Messoudi brothers si sono poi esibiti in una verticale a pochi cm dal viso dell’attrice, che ha comunque dimostrato di apprezzare.

I tre fratelli infatti sono non solo atletici (e poliglotti: parlavano 6 lingue, fra cui benissimo l’italiano) ma anche decisamente affascinanti.

Edson e Leon, momenti di grande emozione

Grande emozione durante la serata anche per l’esibizione di Edson e Leon, due amici brasiliani che hanno toccato il cuore dei telespettatori: Leon, 84 anni, si è esibito in alcuni numeri ginnici strabilianti per la sua età, il tutto con una leggerezza ed un umorismo che hanno incantato e anche un po’ commosso.

Il messaggio di Edson e Leon era proprio questo: si può invecchiare bene, con dignità, prendendosi cura di sè stessi e divertendosi.