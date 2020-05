Teo Mammucari resta vittima di un piccolo incidente, per fortuna non grave, fra le risate del pubblico e dei colleghi giudici

Mercoledì 27 maggio un’altra puntata di Tu si que vales aspetta gli affezionati fan del programma di Canale 5: il ciclo di repliche dello show di Maria De Filippi si avvia alla conclusione, ma ha ancora parecchie frecce al suo arco.

Nella puntata del 27, fra una gag e un’esibizione emozionante, c’è stato spazio anche per un piccolo infortunio, quello del giudice Teo Mammucari.

Tu si que vales Teo Mammucari si fa male in puntata

Di solito, di fronte alle esibizioni più pericolose, c’è sempre il timore che sia il concorrente a farsi male in qualche modo: stavolta invece è toccato a un giudice, coinvolto come spesso accade in una delle prove.

I concorrenti in questione erano due simpatici orientali, i Boyon Boyon: sul palco di Tu si que vales hanno portato un’esibizione con lo yo-yo, per dimostrare che è possibile usare questo giocattolo in situazioni anche inedite. Con uno yo-yo hanno quindi sparecchiato una tavola, tolto i panni dallo stendino e abbassato gli occhiali sul volto: proprio su questa ultima dimostrazione si è concentrata l’attenzione di Teo Mammucari.

Un mix perfetto tra giocoleria, arte e comicità in questa esibizione dei Boyon Boyon! E voi sapete ritirare il bucato così? 😮 🤩 #TuSiQueVales pic.twitter.com/REz47ZpL0r — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 30, 2019

Il giudice ha infatti chiesto di vedere il replay per capire se effettivamente lo yo-yo aveva toccato l’occhiale o se il tutto era stato “falsato” dalla mossa di uno dei due concorrenti: a quel punto, spinto anche dai colleghi, Mammucari è stato convinto a salire sul palco e a provare lui stesso.

Teo ha quindi messo gli occhiali bianchi della prova e si è posizionato: peccato che qualcosa sia andato storto e che alla fine lo yo-yo gli sia arrivato dritto sulla testa. Per fortuna solo un bernoccolo ma tante risate da parte del pubblico e dei colleghi giudici: il duo non passa in finale nonostante tre si (di Maria, Gerry e Rudy) e l’86% delle preferenze da parte del pubblico!