Tu si que vales, tutto uguale a prima del Covid-19?

A Tu Si Que Vales vengono rispettate le misure anti-Covid? Molti se lo chiedono ma in realtà si svolge tutto in completa sicurezza: ecco come

Sabato 12 settembre è partita in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Tu Sì Que Vales. Il programma, dove chiunque pensi di avere talento può partecipare, è ricominciato all’insegna del giallo. Già, perché molti telespettatori hanno notato che, a differenza di altri show televisivi, la trasmissione condotta da Belen Rodriguez (che ha rinunciato a parte del compenso…) sembra non risentire delle misure anti-Covid. In studio, infatti, è presente il pubblico e tutti si muovono come se la pandemia fosse un lontano ricordo.

LEGGI ANCHE: Quanto costano le mascherine trasparenti di Uomini e Donne? Rimarrai a bocca aperta

Tu Sì Que Vales rispetta le misure anti Covid?

A insinuare qualche sospetto sul corretto svolgimento del programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sono stati alcuni utenti su Twitter. Lo stesso giornalista Giuseppe Candella si mostra dubbioso e cinguetta: “Tutti i programmi che vedo sono condizionati, chi più chi meno, dal Coronavirus. A #TuSiQueVales tutto è uguale a prima”.

Tutti i programmi che vedo sono condizionati, chi più chi meno, dal Coronavirus. A #TuSiQueVales tutto è uguale a prima. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 12, 2020

Altri telespettatori concordano con lui, sollevando una piccola polemica, fino a quando qualcuno che era presente durante le registrazioni spiega come sono andate realmente le cose.

“Ho fatto la giuria popolare e posso dirti che eravamo tutti a distanza e abbiamo indossato la mascherina fino dentro lo studio” racconta l’utente. Qualcun altro aggiunge ulteriori dettagli: “Confermo il distanziamento, le mascherine, la rilevazione della temperatura, il plexiglass e gel disinfettante per tutti”.

Maria tiene al lavorare in sicurezza

Molto probabilmente, come nota anche qualche altro telespettatore, conduttori e giuria di Tu Sì Que Vales sono stati sottoposti a tampone. Una scelta obbligata per poter lavorare in sicurezza senza stravolgere eccessivamente il format dello show. A questa, si sono aggiunte altre misure anti-Covid per permettere al pubblico di essere presente in studio, visto che la giuria popolare è parte fondamentale dello spettacolo e della gara.

Insomma, la Fascino di Maria De Filippi ha realizzato un bell’investimento, simile a quello che è possibile scorgere anche a Uomini e Donne. Anche i partecipanti al dating show di Canale 5, infatti, è stato inserito il plexiglass tra le sedute e i partecipanti indossano delle particolari mascherine, che però hanno fatto discutere.