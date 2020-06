Seconda puntata di Top dieci e due nuove squadre che si affrontano nella sfida proposta dal gioco: stavolta si fronteggeranno anche due bellezze amatissime e molto diverse fra di loro

Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti, si stabilisce nella “sua” serata, quella del venerdì, proprio a partire da questa settimana. La prima puntata è andata molto bene, con un buon 19% di share e 4 milioni di telespettatori: merito del meccanismo del gioco ma anche di concorrenti e ospiti, un mix che, si è capito subito, è vitale per la buona riuscita del programma.

Top Dieci Diletta Leotta Elettra Lamborghini: cosa vedremo nella nuova puntata

Il gioco è semplice, scorrevole e piacevole al punto giusto: due squadre composte da vip si affrontano per compilare tutte le posizioni di una top ten su vari argomenti, che spaziano dalla classifica dei dischi più venduti a quella degli elettrodomestici più comprati dagli italiani in un certo anno.

La prima puntata ha visto sfidarsi due squadre di attori: I “Don Matteo“, con Nino Frassica, Flavio Insinna e Chiara Giannetta, contro i “Principi abusivi“, Alessandro Siani, Cristian De Sica e Serena Autieri. Le squadre saranno sempre tematiche: nella puntata che andrà in onda il 19 giugno vedremo infatti “I siciliani”, con (di nuovo) Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Diletta Leotta, contro “I giurati”, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi.

Anche questa settimana grandi ospiti: ad accompagnare il racconto al fianco di Carlo Conti ci saranno Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo.

Tra l’ironia dissacrante di Frassica, la stravaganza di Malgioglio e la spumeggiante Elettra, chi può dire cosa succederà in questa puntata? Di certo tutti i fan di Diletta Leotta non vedono l’ora di vedere all’opera la loro beniamina, che a causa dello stop del campionato di calcio è stata per molti mesi lontano dai riflettori.