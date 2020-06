Carlo Conti apre la stagione televisiva dell'estate di Rai1 con Top Dieci, nuovo format che segna la ripartenza post Covid

Carlo Conti torna in prima serata su Rai 1 e apre la stagione estiva con Top Dieci, nuovo format che sancisce la ripartenza della programmazione televisiva di Viale Mazzini dopo l’emergenza Covid-19. Lo show terrà compagnia per 4 settimane con tanti ospiti e concorrenti famosi. Tutto, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio.

Top Dieci, il ritorno di Carlo Conti dopo il lockdown

I programmi televisivi si sono da tempo adeguati alle nuove disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus. Anche Top Dieci, il nuovo show di Carlo Conti, è stato pensato per essere trasmesso senza pubblico e nel rispetto delle distanze interpersonali.

Lo studio, ad esempio, è stato studiato per non contenere le classiche sedute dove di solito si accomodano gli spettatori. Anche le postazioni dei concorrenti sono state realizzate per garantire lo giusto spazio tra un partecipante e l’altro.

Il programma, ha sottolineato il direttore di Rai1 Stefano Coletta rappresenta “il punto di ripartenza delle prime serate dopo lo stop delle produzioni per il lockdown”.

Gli applausi registrati

In tempi di emergenza, dunque, bisogna adattarsi e cercare nuovi espedienti per rendere vivo lo spettacolo. Non che la simpatia di ospiti e conduttore non basti ad animare lo show, ma l’assenza del pubblico potrebbe creare dei vuoti all’interno della narrazione televisiva.

Come sottolineare ad esempio una battuta divertente o una risposta esatta? La produzione ha pensato così di valorizzare il programma inserendo degli applausi registrati. Un espediente che ricorda le finte risate delle tradizionali sit-com americane e che in tempi di Covid ritorna utile.

Top Dieci, condotto da Carlo Conti andrà in onda ogni domenica sera per 4 settimane. Ieri, la prima puntata – particolarmente gradita dal pubblico – con due quadre di tre Vip ciascuna che si sfidano su classifiche di ogni genere.

È un programma low budget – mi sembra che le risorse siano state investite quasi tutte nello studio, che è molto arioso – ma Carlo Conti rimane una certezza e rivederlo in onda in prima serata è un po' la coccola che tutti i telespettatori aspettavano. #TopDieci — Mario Manca (@MarioManca) June 14, 2020

“È un programma che si basa sulle classifiche ma dove la memoria ha un peso specifico da protagonista e mai come in questo momento storico che stiamo attraversando assume un significato particolare, un pretesto per fare spettacolo, per incuriosire e far giocare da casa” ha commentato il conduttore toscano.