Tommaso Zorzi a Roma, ‘flirt in corso o lavoro?’: i fan si interrogano sul motivo

Dopo la registrazione del MCS, Tommaso Zorzi rimane a Roma invece di fare rientro a Milano. Quali motivi si nascondono dietro questa scelta? Forse un flirt?

Cominciano a circolare alcune voci su Tommaso Zorzi, dato che in molti hanno trovato sospetta la sua permanenza a Roma, chiedendosi il motivo di una scelta simile. Perché mai il vincitore del Grande Fratello Vip è rimasto nella capitale invece di far ritorno a Milano? Cosa si nasconderà dietro questa decisione?

Si mormora un po’ su Tommaso Zorzi, specie perché dopo le registrazioni dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show è rimasto a Roma invece di rientrare a Milano. Quale sarà il motivo? Foto: Red Communications

Tommaso Zorzi rimane a Roma: qual è il motivo?

Andiamo con ordine. Dopo le registrazioni dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto scelte diverse: il primo è rimasto a Roma, mentre il secondo ha subito fatto rientro a Milano.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che i fan di Tommy hanno cominciato a chiedersi il motivo della scelta del loro beniamino. Cosa lo avrà mai spinto a rimanere nella capitale? Questioni lavorative o c’è qualche novità dal punto di vista personale?

Raga non penso di essere psicologicamente pronta per domani quindi cambiamo argomento xD Se Tommaso è rimasto a Roma, che impegni di lavoro avrà? #tzvip — Chéri (@Chri20841131) April 13, 2021

Per quale motivo Tommy è rimasto a Roma? Un flirt o impegni professionali?

La prima ipotesi, avanzata dai fan stessi, è che Tommaso Zorzi abbia prolungato la propria permanenza a Roma per riposare. Dati i tanti impegni sovrapposti che si sono affollati sulla sua agenda sin dalla fine del Grande Fratello Vip, infatti, probabilmente il buon Tommy sarà esausto… E ritardare di qualche giorno il rientro a Milano lo aiuterebbe di sicuro a recuperare.

Anche l'altra volta o quella prima è poi rimasto a dormire a Roma. Poveraccio è esausto 😁 — Lisa (@Lisa82129769) April 13, 2021

Tuttavia, non manca chi ipotizza che Zorzi sia rimasto nella Città Eterna per un motivo diverso. A Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, Santo Pirrotta ha rivelato che Tommaso avrebbe incontrato in gran segreto il nuotatore Alex Di Giorgio, ipotizzando che tra i due possa esserci un flirt…

A #OgniMattina si torna a parlare di Tommaso Zorzi. Il gossip di Santo Pirrotta. #tzvip pic.twitter.com/YMBKuoOhei — disagiotv (@disagio_tv) April 12, 2021

Ma la permanenza a Roma di Tommaso potrebbe essere anche dovuta ad un incontro con Elisabetta Gregoraci. A quanto pare, anche l’ex moglie di Briatore è a Roma per registrare una puntata di Guess My Age con Enrico Papi, e avrebbe colto l’occasione al volo per rivedere l’ex coinquilino…

Infine, qualcuno ha ipotizzato che Tommaso sia rimasto Roma per registrare anche il programma radio di Maurizio Costanzo: un’ipotesi presto scartata, dato che la trasmissione andrà in onda il prossimo 3 maggio e – tra l’altro – Zorzi l’ha sempre registrata da Milano senza alcun problema…

Rimane a Roma per la radio con Costanzo forse, oh? #tzvip — Pablita 🐾🐾 (@PaolaBZ71) April 13, 2021

