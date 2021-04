Maurizio Costanzo Show, la scelta su Tommaso Zorzi dopo le polemiche con Giorgia Meloni: cosa accadrà nella prossima puntata

Dopo le polemiche che lo hanno accompagnato al Maurizio Costanzo Show con Giorgia Meloni, ora Tommaso Zorzi rischia di condividere il palco con Matteo Salvini

Molti fan di Tommaso Zorzi hanno espresso qualche preoccupazione su quello che potrebbe avvenire nella prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, memori di quanto accadde quando Tommy si ritrovò sul palco insieme a Giorgia Meloni. Ma cosa avrà mai scatenato le preoccupazioni dei fan del vincitore del GF Vip?

Sul palco del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi è già salito con Giorgia Meloni: i fan preoccupati che possa ritrovarsi insieme a Matteo Salvini. Foto: Mediaset

Tommaso Zorzi al MCS: dopo Giorgia Meloni, sul palco con Matteo Salvini?

Andiamo con ordine. Quando è uscito l’elenco degli ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda il 21 aprile 2021 tanti fan di Tommaso Zorzi hanno storto il naso nel leggere chi ci sarà. Accanto al suo nome, infatti, è comparso anche quello di Matteo Salvini, leader della Lega.

Le polemiche riguardano soprattutto l’atteggiamento di Salvini nei confronti delle tematiche care alla comunità LGBTQ+ e, in questo momento, del DDL Zan. Già quando al MCS è stata ospite Giorgia Meloni, infatti, in molti avevano attaccato Tommaso Zorzi, che con la leader di Fratelli d’Italia aveva scherzato senza lanciarsi in polemiche di stampo politico. Addirittura, qualcuno era arrivato a dirgli di “leccare il cu*o a chi calpesta i tuoi diritti”.

Tommaso sul palco con Salvini? Ecco cosa accadrà al MCS

Ecco che quindi anche stavolta i fan di Tommaso hanno cominciato a riempire il web di commenti, scrivendo cose come “la puntata con Salvini non me la sento di guardarla”.

In effetti, forse proprio per evitare le polemiche che c’erano già state con Giorgia Meloni, Tommaso Zorzi e Matteo Salvini non saliranno sul palco del Maurizio Costanzo Show nello stesso momento. Zorzi, infatti, entrerà in scena soltanto nel secondo blocco del programma, onde evitare che si ripeta quanto già avvenuto. Pertanto, non incontrerà il leader della Lega. Basterà tutto questo a placare le polemiche?

VI PREGO PERÒ TOMMASO E SALVINI NON NELLO STESSO BLOCCO PER FAVORE MAURIZIO EVITACI QUESTA NUOVA POLEMICA #tzvip #MaurizioCostanzoShow — Daien🌻 (@Dianaaaapi) April 7, 2021

No raga io sostengo sempre Tommaso ma la puntata con Salvini non me la sento di guardarla #MaurizioCostanzoShow — ale☕️ (@alessssay) April 7, 2021

1)Salvini e Tommaso sullo stesso palco

2)quanto potere ha Mauri? Lui prende, delega, fa lo amo#MaurizioCostanzoShow — -they say my ego is huge- ♑ (@giohabit) April 7, 2021

onde evitare di ribadire l'agghiacciante teatrino con Giorgia Meloni, tra applausi e silenzi, domani #TOMMASOZORZI presenzierà al #MaurizioCostanzoShow solo nella 2a parte, evitando la prima dove ci sarà Matteo Salvini feat. BORGONOVO, MAGLIE, CHIRICO.

Cuor di Leone 2. — ApocaFede (@DrApocalypse) April 20, 2021

