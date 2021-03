Tommaso Zorzi e Mara Venier, il commento inaspettato al post: ‘Mara e Tommaso insieme, sogno diventa realtà’

Tommaso Zorzi e Mara Venier vanno verso una collaborazione? Ecco il commento della conduttrice e cosa lascia presupporre...

Per tantissimi fan, vedere fianco a fianco Tommaso Zorzi e Mara Venier sembra una specie di sogno… che potrebbe realizzarsi! Avete capito bene: tra i due qualcosa bolle in pentola, almeno a giudicare da un commento comparso sotto un post di Tommaso. Ma cosa potrebbe succedere tra loro?

Tra Tommaso Zorzi e Mara Venier potrebbe nascere una collaborazione? I fan sperano dopo quanto accaduto su Instagram. Foto: Kikapress

Andiamo con ordine. Tommaso ha pubblicato su Instagram una sua foto nella quale si mostra sotto le lenzuola, a torso nudo, con tanto di commento: “Ho lasciato andare, ho perso, ho conosciuto la sconfitta di chi ti supera in corsa senza un motivo valido, ho fatto la pazza, ho vissuto alti e bassi sempre con la stessa ansia. Ma se non fosse stato così, oggi non sarei qui”.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Mara Venier, sotto quella foto di Tommaso Zorzi, ha lasciato un commento che non è passato certo tra l’indifferenza dei fan ma, al contrario, l’ha attirata.

“Belle risate ieri sera – ha scritto la conduttrice di Domenica In – a presto”.

foto: Instagram

Inutile dire che la fantasia dei fan si è subito scatenata, tanto che sotto quel commento sono comparsi una serie di messaggi che vogliono saperne di più…

“Zia Mara e Tommaso assieme, un sogno che diventa realtà”, ha scritto una fan. E un’altra ha subito risposto con “Vi amo”. E ancora: “Che duo pazzesco voi due insieme”.

Ma qual è la verità sulla questione? Mara e Tommaso collaboreranno insieme? Si sono già visti?

Per ora non lo sappiamo, anche perché Tommaso non ha risposto al commento di Mara e non sono comparsi ulteriori riferimenti né nei post né nelle stories della Venier, di Zorzi o di Nicola Carraro… Cosa succederà?

foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine italy