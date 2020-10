Tommaso Zorzi in lacrime al GF Vip: pronto a lasciare la casa?

Tommso Zorzi cucina la lasagna come faceva sua nonna e si commuove ricordandola. Poi si rifugia in camera e si lascia andare a un pianto liberatorio

Con le sue battute caustiche riesce a mettere a posto tutti, persino Elisabetta Gregoraci, facendo andare in visibilio i fan del GF Vip che lo hanno incoronato Re di questa quinta edizione. Ma Tommaso Zorzi ha anche un lato molto dolce e sensibile, che ogni tanto nella casa viene fuori, facendo emergere tutte le sue emozioni. Come successo a pranzo, quando tutti mangiavano la lasagna che lui stesso aveva preparato ma che non ha voluto assaggiare per un motivo ben preciso.

Tommaso Zorzi si commuove per la lasagna ricordando la nonna

Quel primo piatto, l’ha preparato con tanto amore. Non solo perché voleva condividerlo con i suoi compagni d’avventura, ma anche perché significava rendere omaggio a sua nonna, scomparsa da poco. Tommaso Zorzi ha cucinato le lasagne tra le lacrime e mentre gli altri concorrenti del GF Vip si servivano di quella squisita pietanza, lui non è riuscito a mangiarla. “Non riesco, mi ricorda mia nonna che preparava sempre la lasagna” ha confidato ai suoi coinquilini.

Intanto, i vipponi hanno apprezzato la preparazione culinaria di Tommaso, comprendendo e rispettando il suo stato d’animo. Patrizia De Blanck ha particolarmente gradito: “Buonissima, spettacolare, bravissimo” si è complimentata.

L’influncer piange sul letto

Vedere Zorzi così depresso ha molto colpito il pubblico, visto che proprio lui è quello che riesce sempre a sdrammatizzare ogni situazione. Simpatico, cinico, dalla battuta pronta e spesso anche impertinente, è bastata una lasagna per farlo sciogliere in tutta la sua emotività.

L’influencer sente ancora il peso di un lutto che gli provoca dolore e sofferenza, per questo, a un certo punto si è rifugiato sul letto, in camera, dando libero sfogo al suo pianto liberatorio.

Qualcuno ha persino pensato che potesse abbandonare la casa, ma difficilmente Tommaso Zorzi aprirà spontaneamente quella famosa porta rossa, non credete?