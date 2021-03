Tommaso Zorzi pronto a collaborare con Maria De Filippi? “Magari” risponde il vincitore del GF VIP

Il nome di Tommaso Zorzi continua ad essere associato a quello di Maria De Filippi per una eventuale partecipazione a programmi di punta come Amici, C’è posta per te o Uomini e Donna.

Tommaso Zorzi in trattativa con Maria De Filippi?

Che il vincitore del GF VIP voglia conoscere la queen della tv è risaputo, ma cosa bolle in pentola?

L’ipotesi più accredita sembrava quella di fare il giudice al serale di Amici 2021 tanto che diversi fan di Tommaso Zorzi ne hanno esaltato la vastissima cultura musicale e la competenza in fatto di coreografie.

Il Messaggero lancia l’ipotesi (nemmeno troppo azzardata) di #TommasoZorzi tra i giudici del serale di #Amici20 al via il 20 marzo



Che ne pensate? — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 8, 2021

Tommaso Zorzi e la speranza di lavorare per Maria

Per il momento Tommaso sta collaborando con Stefania Orlando e Francesco Oppini ad alcuni progetti di cui sta svelando qualche dettaglio su Instagram e sempre sul social fotografico si è sbottonato sulla De Filippi dopo che in un nostro articolo si sottolineava la volontà del pubblico di vedere esauditi i suoi desideri e conoscere la De Filippi.

La sua risposta al rumor è stata parzialmente speranzosa:

“Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di ‘Amici’. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre”

Staremo a vedere se la sua è soltanto tattica per sviare i fan e mantenere il riserbo il più a lungo possibile…

