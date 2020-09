Il concorrente si è ammalato per la seconda volta dall'inizio del reality ed è stato nuovamente fatto uscire dalla Casa per controlli accurati: colpa ancora della sinusite?

Non c’è pace per il povero Tommaso Zorzi: l’influencer, in una settimana di Grande Fratello Vip, ha passato due volte la notte fuori casa per problemi di salute. Una febbre alta che va e viene non è mai il massimo, figuriamoci in una edizione segnata dallo “spauracchio” Covid 19.

Tommaso Zorzi febbre a 39 nella notte, nuova uscita dalla Casa

Zorzi ieri sera ha avuto di nuovo febbre alta ed è stato fatto uscire dalla Casa del Gf per trascorrere la notte in un posto sicuro ed accessibile ai medici: già la prima volta, a poche ore dall’ingresso in casa, Tommaso aveva avuto la febbre e gli era stato fatto l’ennesimo tampone, risultato negativo.

A quanto pare, come raccontato da lui stesso, Tommy soffre di una forma di sinusite che sarebbe peggiorata dai continui sbalzi di temperatura fra casa e giardino: per una settimana ha preso gli antibiotici, ma a quanto sembra non sono bastati.

Tommy va a dormire fuori casa…sta sotto osservazione e domani ritorna. Forza Tommy #GFVIP — Diamante (@Diamant32544289) September 20, 2020

Ovviamente la malattia di Tommaso sta provando molto tutti i concorrenti e lui in particolare, che già la volta scorsa aveva raccontato di essere rimasto shoccato dal fatto che lo avessero portato via con l’ambulanza a sirene spiegate “per una febbre”. Chiaramente in tempi di Covid si affronta “una febbre” diversamente da come si sarebbe fatto in passato e scattano dei protocolli di sicurezza.

Zorzi è uno dei personaggi di punta di questo Gf Vip, grazie alla sua sagacia e al suo caratterino che lo hanno portato in rotta di collisione con altri protagonisti (vedi Franceska Pepe), ma la salute non gli lascia tregua e il ragazzo non riesce ad esprimersi al meglio.

Durante la puntata di lunedì sera sicuramente Alfonso Signorini spiegherà nel dettaglio la situazione di salute di Tommaso e le decisioni che sono state prese.