Tommaso Zorzi sparla di Diaco al GF Vip: l’ira del conduttore si abbatterà sul programma tv?

Anche Pierluigi Diaco nel mirino di Tommaso Zorziche imita il conduttore facendo scompisciare i concorrenti del GF Vip: cosa è successo

Tommaso Zorzi prende in giro Pierluigi Diaco al GF Vip scatenando l’ilarità in casa e sul web. L’influencer ha imitato il conduttore di Io e Te (programma sospeso con una settimana d’anticipo) ricordando alcune delle sue più famose sfuriate in diretta. I coinquilini che erano con lui hanno riso di gusto e quasi tutti concordano sul fatto che Diaco non abbia proprio un bel carattere. Ne è venuto un siparietto spassosissimo, ma come l’avrà presa il diretto interessato?

GF Vip, Tommaso Zorzi imita Diaco ed è subito show

Tutto è successo nel salone della casa più spiata d’Italia dove Tommaso Zorzi ha dato vita a un vero proprio show in cui ha preso in giro Pierluigi Diaco. “È di un antipatico assurdo” esclama il gieffino, che poi prosegue nel suo monologo rievocando alcuni degli episodi più eclatanti avvenuti durante il programma di Rai1.

Tommaso a Pierluigi Diaco: "Lo show quando inizia e quando finisce lo decido io e ho detto tutto, e questo l'ha capita tutta Italia ciao buona vita" #gfvip pic.twitter.com/4EmhTr4Nha — Trigger🏳️‍🌈//AG6 IS COMING✨ (@farina_carmine5) October 6, 2020

“Tratta male tutti gli ospiti, nell’imbarazzo degli opinionisti” aggiunge, imitando anche una sconvolta Katia Ricciarelli che resta a bocca aperta. Così, Zorzi ricorda ad esempio il trattamento che Diaco ha riservato a Corinne Clery (dandole della bugiarda in diretta) o a Monica Setta, alla quale disse: “Vuoi condurre tu??!”. Un atteggiamento dispotico che fece molto discutere.

Non solo: Tommaso riferisce anche un altro episodio in cui il giornalista romano sbottò in diretta contro un operatore, ‘reo’ di essere passato inavvertitamente davanti alle telecamere.

Insomma, una scena molto simpatica che ha divertito molto gli altri concorrenti presenti, quasi tutti concordi – tra l’altro – sull’antipatia del conduttore.

Come reagirà Diaco?

Diaco non è il primo personaggio famoso preso di mira da Tommaso Zorzi al GF Vip. Ha scatenato polemiche molto accese, ad esempio, l’imitazione che l’influencer fece di Barbara D’Urso, mentre annunciava Adua Del Vesco e Gabriel Garko come suoi ospiti. Quel “chi dei due porta la gonna?” destò critiche asprissime, anche durante la diretta con Alfonso Signorini. Zorzi non ha risparmiato neanche Lorella Cuccarini, che si è spesso pubblicamente schierata contro la legge sull’omofobia.

Garko e Cuccarini (tra l’altro tirata in ballo nuovamente da Maria Teresa Ruta) hanno replicato a Zorzi, ognuno a modo loro, utilizzando i social. Anche Diaco risponderà alle critiche dell’influencer? Va ricordato che negli ultimi mesi, i colleghi del giornalista non sono stati particolarmente teneri con lui: ricordate la frecciatina di Andrea Delogu?