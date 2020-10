L'influencer si chiede come mai non vengano mai mostrati in puntata i video delle trasmissioni di Barbara D'Urso: semplice curiosità o velata critica?

Tommaso Zorzi non ha mai smesso di far parlare di sè, fin dalla prima puntata di questo Grande Fratello Vip: l’influencer è stato nell’occhio del ciclone per molti motivi, dai problemi di salute che lo hanno assediato per giorni fino alle rivelazioni scomode in confessionale, passando per i litigi con Franceska Pepe, diventati virali sul web.

Tommaso Zorzi critica Signorini? Ecco cosa ha detto

Durante una delle scorse puntate del Gf Vip Signorini ha ripreso Tommaso per una battuta su Gabriel Garko, che qualche giorno prima aveva fatto outing proprio nel giardino della Casa del Gf: in realtà Tommaso stava imitando Barbara D’Urso in uno dei suoi lanci “shock” e si era chiesto chi portasse la gonna fra Gabriel e Adua. Si trattava di una battuta, che però Signorini ha voluto stigmatizzare e Tommaso Zorzi non l’ha presa bene, minacciando addirittura di lasciare il gioco.

LEGGI ANCHE: — Il commento di Barbara D’Urso sul GF Vip di Alfonso Signorini: come ha definito il suo collega

Ora, dopo qualche giorno, Tommaso torna a parlare di Alfonso Signorini, anche se non lo nomina direttamente: l’influencer si è infatti chiesto come mai non vengano mai mostrate in puntata le immagini dei salotti di Barbara D’Urso sul Gf Vip.

“Stavo pensando, ma com’è che non fanno mai vedere il salotto di Barbara D’urso e non fanno vedere come reagisce il pubblico di canale 5? […] Ilary Blasi lo faceva vedere”, ha buttato lì Tommaso durante una conversazione con i coinquilini.

Subito su Twitter sono esplosi i commenti:

Tommaso: ma com'è che non mettono mai il salotto di Barbara D'urso e non fanno vedere come reagisce il pubblico di canale 5?

AHAHAH è tutto quello che gli interessa andare a finire dalla D'Urso #GFVIP — Call me Rose🌹 (@eleroll) October 4, 2020

Zorzi che elogia Ilary Blasy alla conduzione ✈️✈️✈️✈️✈️#GFVip — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) October 4, 2020

Il pubblico, che non ha perso l’osservazione di Tommaso, si chiede se si tratti più di voglia di partecipare in futuro ai programmi della D’Urso o una velata critica alla conduzione di Alfonso Signorini: non dimentichiamo poi che sui social c’è una forte tifoseria di Ilary Blasi, che la rimpiange alla guida del Gf Vip e che non perde occasione per rimarcarlo!