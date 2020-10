Potrebbe essere amore il sentimento che lega Tommaso Zorzi a Francesco Oppini? L'influencer confessa di avere una cotta per l'amico e chiede che in casa entri qualcuno per farlo distrarre

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno legato tantissimo da quando sono entrati nella casa del GF Vip. I due ragazzi sembrano volersi sinceramente bene e mostrano una complicità davvero straordinaria, quasi fuori dal comune. L’influencer però ha lasciato intendere che forse il sentimento che prova per il figlio di Alba Parietti possa essere di natura diversa: si è innamorato?

LEGGI ANCHE: — Claudio Sona è davvero l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi? La verità

Tommaso Zorzi ha una cotta per Francesco Oppini?

Il sospetto che il cuore di Tommaso Zorzi abbia iniziato a battere all’impazzata per Oppini è venuto dopo le confidenze che lo stesso influencer ha fatto a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. I tre erano in camera da letto, quando è arrivato Francesco per salutare l’amico. Appena è andato via, Tommaso si è aperto con le conduttrici, ammettendo di essere un po’ confuso riguardo ai suoi sentimenti.

“Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello, ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione. Fate entrare qualcuno” ha esclamato.

Zorzi ha anche confessato di non essere mai stato particolarmente fortunato in amore nella sua vita:

“Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore ahahah certo. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore” .

Cosa succederà ora?

Intanto, i fan di Tommaso sono preoccupati per il loro beniamino e temono che possa sentirsi ferito se Alfonso Signorini mostrerà la clip di quella ammissione in diretta, venerdì sera. D’altronde, l’influencer ha mostrato di avere una sensibilità particolarmente elevata, capace di farlo commuovere anche davanti a una lasagna solo perché gli ricorda la sua defunta nonna.

Va ricordato che qualche giorno fa, Tommaso Zorzi fece uno strano scherzo a Francesco Oppini: mentre era ubriaco gli confessò di avere una cotta per lui. Francesco non apprezzò la burla, ma i due poi si sono chiariti e ritrovati. Insomma, Zorzi non aveva proprio scherzato: ha davvero una cotta per Oppini?