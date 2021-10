Titanic, la verità sul finale: perché Rose non ha fatto salire Jack

Il finale del film lascia sempre l'amaro in bocca e puntualmente in tanti si chiedono perché Rose alla fine non provi a fare spazio a Jack

Mediaset ha deciso di trasmettere ancora una volta sui suoi canali tv il capolavoro di James Cameron, Titanic, in cui un giovanissimo Leonardo DiCaprio mostrava tutto il suo talento accanto a un’altrettanta brava Kate Winslet.

Nonostante gli anni passino, il finale del film lascia sempre l’amaro in bocca e puntualmente in tanti si chiedono perché Rose alla fine non provi a fare spazio a Jack per provare a sopravvivere insieme a lei sulla porta di legno alla deriva nell’oceano.

Sui social in tanti hanno provato a dare una spiegazione logica al triste epilogo riservato a Jack, morto assiderato nelle acque gelide: il problema infatti non era tanto la dimensione della porta, che dalle immagini appare abbastanza spaziosa per entrambi.

A dare la spiegazione scientifica ci hanno pensato alcuni utenti sul web: la porta di legno infatti, nonostante la grandezza, sarebbe sprofondata sotto il peso dei due corpi.

Foto: Kikapress