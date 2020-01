Tina dieta, ‘cinghiale di me..a’: Cipollari furiosa sbotta contro il pubblico in studio

Un uomo seduto tra il pubblico di Uomini e Donne critica Tina Cipollari e la sua dieta ma l'opinionista gli risponde per le rime

Cipollari incontenibile a Uomini e Donne. Tina viene criticata per la sua forma fisica, nonostante la dieta, e l’opinionista sbotta furiosamente contro alcune persone presenti tra il pubblico in studio. Uno show carico di trash che ha fatto ridere anche Maria De Filippi.

Tina dieta, una furia contro uno spettatore in studio

Tutto è cominciato quando Maria ha fatto accomodare Gemma Galgani al centro dello studio rivelando che la dama torinese, dopo l’addio a Juan Luis, è uscita con un nuovo corteggiatore. La notizia ha suscitato la reazione della Cipollari, che ha biasimato il comportamento della donna.

Dal pubblico in studio, però, si sono levate diverse voci in difesa di Gemma, contro le quali si è registrata la reazione scomposta di Tina, attaccata anche sul fronte dieta.

“Da parte tua c’è un po’ di invidia, non ci arrivi così alla sua età” ha detto senza peli sulla lingua un ammiratore della Galgani. Tina ha replicato a modo suo e facendo, superstiziosamente, il segno delle doppie corna con le mani. “Tiè!” ha sbottato.

Sei un cinghiale di me**a

A questo punto, l’uomo seduto tra il pubblico ha spiegato che si riferiva alla sua forma fisica e cioè che Tina nonostante la dieta non arriverà mai a sfoggiare un corpo come quello della dama torinese. “Non sarai mai come Gemma, tu vai sempre a ingrassare e ingrasserai sempre perché hai la tendenza a ingrassare” ha aggiunto lo spettatore.

Di fronte a quelle parole, la Cipollari si è alzata in piedi – mentre in studio era la baraonda – urlando: “Ma senti chi parla! Cinghiale di me**a!”.

“Comunque sei una bella donna” ha provato a rimediare l’uomo. “Ma vai a cag**re” la replica immediata di Tina.