Tiberio Timperi e la spazzatura di Roma: le foto ‘disastrose’ su Instagram. Cosa mostra il conduttore tv 

Tiberio Timperi mostra sui social la situazione dei rifiuti nella Capitale

Il conduttore Tiberio Timperi ha deciso di usare il suo profilo Instagram per denunciare la situazione in cui si ritrova la sua città: Roma.

LEGGI ANCHE : — Uno Mattina in famiglia, cosa accadrà il prossimo anno? Anticipazioni su Timperi, Muccitelli e Setta

La capitale purtroppo convive da diverso tempo con il problema della spazzatura e dei rifiuti, che sembrano un affare difficile da gestire, sotto tutti i punti di vista.

Timperi, come un qualsiasi altri cittadino esasperato, ha deciso di denunciare personalmente la situazione, dando spazio a foto e video delle condizioni delle strade pubbliche sul suo profilo Instagram.

Tiberio Timperi e lo sfogo su Instagram

“La grande monnezza 1. Il sindaco Gualtieri aveva garantito per lo scorso Natale, un piano straordinario per svuotare i cassonetti di Roma. Infatti… Sorprende il silenzio dei giornali. Va tutto bene, basta non parlarne” ha scritto il conduttore indispettito su Instagram, condividendo le foto di alcuni cassonetti della città stracolmi di pattumiera.

Non solo, sempre sul suo profilo, Timperi dedica alla faccenda anche un altro post, intitolandolo “la grande mondezza 2” dove vengono ripresi alcuni operatori dell’Ama che invece di fare la differenziata, durante il giro di ricognizione per ritirare la pattumiera dalle strade, buttano i rifiuti dei diversi cassonetti tutti in un unico posto. “Qualcosa mi sfugge” ha commentato il presentatore.

Foto: Kikapress