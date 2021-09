Tiberio Timperi su Barbara D’Urso: ‘per fortuna del suo conto in banca’. Cosa dice sulla sua ex collega tv

Tiberio Timperi parla delle donne che lo hanno affiancato nella conduzione di Uno Mattina in Famiglia e fa riferimento anche a Barbara D'Urso

Tiberio Timperi interviene sui social, facendo riferimento a Barbara D’Urso. Nel parlare delle sue colleghe nei programmi sul piccolo schermo, il conduttore di Uno Mattina in Famiglia ha infatti scambiato qualche battuta con i suoi fan, arrivando così a parlare anche di Carmelita.

In vista della nuova stagione di Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi ha parlato delle colleghe che lo hanno affiancato nel programma, citando anche Barbara D’Urso… Photo Credits: Kikapress

Uno Mattina in Famiglia: Timperi e l’articolo di Nuovo TV

Partiamo dal principio. In occasione dell’inizio della nuova stagione di Uno Mattina in Famiglia, Nuovo Tv ha fatto un elenco delle donne che in questi anni sono state accanto a Tiberio Timperi: Roberta Capua, Adriana Volpe, Miriam Leone, Francesca Fialdini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli (che tornerà a partire dal prossimo 18 settembre).

Nel ripostare le pagine del settimanale sui social, Tiberio Timperi ha scritto: “Nuovo Tv si diverte a fare una carrellata (parziale) delle ‘mie’ donne. Aggiungo all’appello, in ordine di apparizione: Barbara D’Urso, Simonetta Martone e Livia Azzariti”.

Tiberio Timperi su Barbara D’Urso: “per fortuna del suo conto in banca…”

Insomma, un gesto molto carino, quello di ricordare chi non era stata citata dal giornale… compresa Carmelita (che sembra essere stata dimenticata anche da altre persone). Un fan ha infatti chiesto al buon Tiberio in quale occasione lui e Barbara D’Urso fossero stati insieme sul teleschermo, data la lunga fedeltà alla Rai del primo e alla Mediaset di lei.

“Il primo anno fu con Barbara D’Urso – ha risposto Timperi – Poi, per sua fortuna, prese altre strade”. E poi, ha tempestivamente aggiunto: “Anche del suo conto in banca, sia detto senza invidia”.

La D’Urso e Timperi, in effetti, sono stati insieme al timone dell’ottava edizione di Mattina in Famiglia, nella stagione 1996-97. All’epoca andava in onda su Rai Due e la coppia sostituì quella composta da Massimo Giletti e Paola Perego.

La loro carriera, come simpaticamente aggiunto da Timperi, si è fortunatamente evoluta… tanto che oggi sono tra i volti più riconoscibili e amati della tv italiana!

Photo Credits: Kikapress