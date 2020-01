The New Pope, Sharon Stone e la scena più sensuale con il Papa

Sharon Stone è apparsa nella serie tv The New Pope e ha lasciato decisamente il segno: ecco la scena sensuale di cui è stata protagonista mentre era a tu per tu con il pontefice.

Anche Sharon Stone guest star di The New Pope. La bellissima attrice è apparsa in uno degli episodi della serie Sky Original creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle. Un’apparizione che ha lasciato il segno, sia per gli argomenti trattati nel colloquio privato con il pontefice che per un gesto carico di sensualità di cui si è resa protagonista.

Sharon Stone in The New Pope

L’indimenticabile interprete di 9 settimane e mezzo, arriva in Vaticano per incontrare Giovanni Paolo III e parlare con lui di un argomento che le sta particolarmente a cuore: il matrimonio tra omosessuali.

Una dialogo schietto, quello tra Sharon Stone e John Malkovich, protagonista di The New Pope, che verte su un tema ancora considerato taboo.

L’attrice chiede al nuovo papa un impegno per aprire alle unioni gay, ma Giovanni Paolo III le risponde che ciò accadrà “quando la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso”.

Entrando nel dettaglio della questione, il pontefice spiega che “per la Bibbia l’unione sessuale deve essere solo a scopo procreativo, di conseguenze deve avvenire fra un uomo e una donna”.

“Ma la Bibbia non si può aggiornare?” lo incalza l’attrice. “Ahimè la Bibbia non è un iPhone” replica il Nuovo Papa.

Il gesto sensuale

Ma a catturare l’attenzione dei telespettatori di The New Pope non è stato tanto il dialogo – seppur di notevole interesse – tra Sharon Stone e il Santo Padre. La bellissima star hollywodiana, infatti, si è resa protagonista di un gesto inusuale da compiere davanti al pontefice.

Senza proferire parola e muovendosi con l’eleganza e la sensualità che la contraddistinguono, l’attrice si toglie le scarpe che indossa e le porge come dono al suo illustre interlocutore. “Grazie. Le faro conservare in una teca come reliquia molto speciale” esclama il papa.

“Sharon Stone che regala le sue Louboutin al Papa. Si può immaginare una scena più sensuale di questa?” osserva qualcuno su Twitter.