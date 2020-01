The New Pope drink: la dualità di Law e Malkovich è d’ispirazione

Mentre sulla schermo è in onda The New Pope, la rivalità tra Jude Law e John Malkovich è di ispirazione per un cocktail: The New Pope Drink

Mentre sul piccolo schermo è arrivata l’attesa serie The New Pope diretta da Paolo Sorrentino, la dualità di Jude Law e John Malkovich è di ispirazione per la realizzazione di un cocktail. Si chiama The New Pope Drink e lo potete testare in uno storico ristorante di Roma.

Ha dare vita a questo cocktail è stato il barman Simone Mina del Ch 18 87, il Cocktail bar dello storici ristorante ‘Checchino dal 1887’ a Roma. L’ispirazione arriva dal voler omaggiare un grande twist del Negroni, nato nella Capitale durante la Dolce Vita: il ‘ Cardinale’. E si sa, l’evoluzione naturale di un Cardinale p quella di diventare Papa; così questo cocktail lascia il colore rosso cardinalizio per abbracciare quello candido papale.

Nel mondo dei drink il bianco è la trasparenza e in un gioco di colori e lessico dei cocktail, il drink ‘maschera’ il Cardinale, da Martini. Nasce così The New Pope il drink, in omaggio alla celebre serie di Sorrentino, dove al Papa interpretato da Jude Law si aggiunge quello di John Malkovich.

Chi è il Negroni e chi il Martini dei due attori? A chi assaggerà il drink la scelta con l’augurio in ogni caso di godersi il The New Pope Drink.

Cosa serve e come preparare The New Pope Drink

Ingredienti: 3cl VII Hills Italian DryGin, 3 Cl Bitter Rouge Bianco, 3 cl Vermouth Dry, Vaporizzazione di Sancta Sanctorum Bitter (tintura di incenso)

Bicchiere: Coppa Martini

Guarnizione: Cipollina

Preparazione: Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass, con la tecnica dello stir&strain. Colmare con ghiaccio a cubetti. Mescolare con un barspoon e una volta raffreddato e diluito, versare il drink nella coppa Martini precedentemente raffreddata. Vaporizzare la tintura di incenso sul drink e guarnire con una cipollina sul bordo del bicchiere.

