TG 1, la giornalista fa una gaffe sul Ministro Speranza: l’esilarante errore in diretta tv

Al Tg 1 la giornalista si confonde e fa una gaffe sul nome del Ministro della Salute Speranza: ecco la gag che ha fatto ridere il web.

Le gaffe durante i telegiornali sono parte del gioco della diretta televisiva, un errore umano che può capitare. Stavolta però al TG 1 è successo qualcosa di estremamente esilarante sul nome del Ministro della Salute Roberto Speranza… Ve lo siete persi? Andiamo a vedere cosa è successo!

Procediamo dal principio. La giornalista del Tg 1 Susanna Lemme ha lanciato un paio di servizi che hanno fatto morire dal ridere il web, per via di due gaffe involontarie sulla 77ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia prima e sul nome del Ministro della Salute Roberto Speranza poi.

Tg1: la gaffe di Susanna Lemme sulla Mostra del Cinema di Venezia

Partiamo proprio da Venezia. La Lemme avrebbe dovuto dire che “Nel pieno del rispetto delle misure anti-Covid si apre oggi la settantasettesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia”. Peccato che l’aggettivo numerale contenga al suo interno troppe ‘t’ ed ‘s’, facendo impappinare la mezzo busto di Rai Uno, che ha così pronunciato un ben più confuso “sedndajdshsssmma”.

Al Tg 1 la giornalista fa una gaffe sul nome del ministro della Salute Speranza: il gioco di parole

Quella che però ha fatto il giro del web, raccogliendo anche l’ilarità di personaggi celebri come Luciana Littizzetto, è la gaffe che la giornalista del Tg 1 ha commesso sul nome del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Riportando alcune dichiarazioni del politico di LEU, Susanna Lemme ha sentenziato: “Ha detto alla Camera il Ministro della Speranza, Salute”.

Un gioco di parole involontario ed esilarante ma che, data la situazione d’emergenza dovuta al Covid-19, ha forse un qualche fondo di verità… d’altronde Salute e Speranza non sono mai state intercambiabili come in questo periodo!

Photo Credits: Shutterstock