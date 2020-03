Parolaccia in diretta durante il telegiornale di Rai2: la gaffe del TG2 non passa inosservata e il video diventa virale sui social

Tempi duri anche per i giornalisti in tempi di coronavirus. La tensione e la stanchezza in questa situazione emergenziale che sta vivendo tutto il Paese possono giocare brutti scherzi anche ai più autorevoli operatori dell’informazione. E così capita, in diretta, di assistere a una clamorosa gaffe nell’edizione delle 13 del TG2. Come accaduto ieri, quando un servizio è andato in onda ‘sporco’, con tanto di errore del giornalista che si lascia andare a un’esternazione colorita.

Gaffe al TG2, il giornalista dice una parolaccia

Il primo servizio del telegiornale di Rai 2 è ovviamente dedicato ai dati sulla diffusione del COVID 19 in Italia. Il giornalista ha riassunto le informazioni contenute nell’ultimo bollettino della Protezione Civile, dà informazioni su come gli ospedali si stanno attrezzando e sulle nuove disposizioni locali in materia di contenimento del virus.

LEGGI ANCHE: — Giornalista del TG 5 colpita da attacco di tosse in diretta: preoccupazione sui social

A un certo punto, mentre sta leggendo il testo che si è preparato, commette un errore. Il giornalista sta per annunciare che è stato predisposto un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti e si impappina. Così si ferma e dopo una brevissima pausa, ricomincia a leggere. Nel frattempo, però, gli scappa una parolaccia.

Lo scivolone non sfugge al pubblico

“E che ca**o” esclama sottovoce durante la registrazione. Un errore che può capitare mentre si confeziona un servizio da TG, magari sotto stress e poco prima di andare in onda, in diretta. Solo che nel montaggio, quella esternazione non è stata eliminata ed è stata servita al pubblico in versione integrale.

I telespettatori si sono accorti dell’evidente scivolone e hanno commentato l’accaduto con ironia sul web. Nonostante sul sito del TG2 il servizio sia stato corretto, sui social il video con la gaffe è divenuto virale.