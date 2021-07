Temptation Island, Ste avvistato senza Claudia: cosa è successo alla coppia dopo il programma?

Mentre cresce l'attesa per la terza puntata di Temptation Island, Ste è stato avvistato al mare senza la fidanzata. Storia finita?

Temptation Island è nel pieno del suo corso e mentre si parla di una terza puntata molto calda, in cui Ste ha una reazione poco composta, su Instagram qualcuno segnala di averlo visto senza Claudia. Che la coppia sia scoppiata dopo il programma?!

A mettere la pulce nell’orecchio dei tanti fan del programma è Deianira Marzano, che sul suo account Instragram domenica 11 Luglio ha riportato la segnalazione di un follower. Scionovo è stato visto al mare senza la fidanzata Claudia. Marzano si augura che tra i due la storia sia giunta realmente al capolinea.

“Guarda, spero che abbia chiuso con quella arpia della fidanzata” ha scritto l’influencer in risposta alla segnalazione.

La foto ritrae Ste in uno stabilimento balneare in compagnia di due ragazzi e una ragazza. Difficile dire se effettivamente Claudia appartenga al passato o meno. Intanto l‘attesa per la terza puntata del programma cresce, anche grazie allo spoiler lanciato proprio dall’account Twitter ufficiale del programma.

Crediti foto@Ufficio stampa RedCommunications