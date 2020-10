Secondo la informatissima Deianira Marzano, non solo Alberto e Speranza sarebbero di nuovo insieme, ma lei avrebbe fatto anche di più per il suo fidanzato...

Sta per arrivare alla sua conclusione il viaggio delle coppie di Temptation Island e sicuramente una delle coppie che più ha fatto discutere il pubblico è quella composta da Alberto e Speranza: fidanzati da 16 anni, hanno avuto due percorsi opposti. Lui è apparso da subito molto vicino alla single Nunzia, che ha baciato e con la quale è entrato in intimità, mentre lei non ha fatto che disperarsi per la condotta del fidanzato.

Temptation Island Speranza e Alberto, cosa è successo dopo la fine del programma?

Dobbiamo ancora finire di vedere il falò dei due ragazzi e la decisione finale, ma secondo le anticipazioni i due hanno deciso prevedibilmente di concludere la storia. Peccato però che, come spesso capita a cavallo delle ultime puntate di Temptation Island, siano già arrivate segnalazioni di telespettatori che hanno visto di nuovo insieme Alberto e Speranza.

LEGGI ANCHE: — Alessia Marcuzzi sbotta dopo la puntata di Temptation Island: ‘Che credibilità hai?’. Ecco cosa dichiara su Instagram

A divulgare queste segnalazioni, il sempre informatissimo profilo Instagram di Deianira Marzano: è stata proprio lei a condividere le segnalazioni che arrivano dai suoi follower che raccontano di aver visto Alberto e Speranza di nuovo insieme dopo la fine di Temptation. Ma non solo…

Secondo due follower di Deianira, Speranza si sarebbe anche adoperata per far salire i follower del fidanzato Alberto, che non ha ottenuto grande seguito a causa dei suoi comportamenti.

Secondo questa ragazza quindi Speranza avrebbe trasformato il suo profilo in quello di Alberto per fargli avere i suoi follower e permettergli così di lavorare con i social una volta finito il programma.

“Se veramente sono arrivati a tanto i cornuti siamo noi”, commenta a margine Deianira.

La teoria della follower di Deianira è poi confermata anche da un’altra, che aggiunge di vivere nello stesso paese dei due ragazzi e di averli rivisti insieme dopo il programma.

Ora non resta che attendere la puntata finale del reality, dopo le coppie vengono intervistate da Alessia Marcuzzi un mese dopo e scoprire cosa è effettivamente successo fra i due.