Tra pochi giorni iniziano le registrazioni di Temptation Island: Nip e Vip insieme in Sardegna e al timone solo Filippo Bisciglia

Che estate sarebbe senza Temptation Island? L’emergenza Covid-19 non ha fermato il reality estivo più seguito dal pubblico italiano, ma ne ha stravolto in parte i contenuti. La trasmissione è in già in preparazione e riserverà qualche novità per gli affezionati telespettatori, sia nel cast che nella conduzione.

Temptation Island, Filippo Bisciglia unico conduttore

Secondo quanto anticipato da TVBlog, tra pochi giorni inizieranno le registrazioni del programma, che riunirà Nip e Vip Insieme.

LEGGI ANCHE: — Quarantena per le coppie di Temptation Island: cosa è successo ai partecipanti poco prima di partire per le riprese

Quest’anno, dunque, dovrebbe essere mandata in onda una sola edizione di Temptation Island, in cui coppie di personaggi famosi e persone comune vivranno insieme questa esperienza.

Ma chi guiderà il pubblico in questo viaggio nelle emozioni tra tentazioni, gelosie ed eventuali tradimenti? A condurre il reality di Canale 5 – atteso per luglio – dovrebbe esserci l’amatissimo Filippo Bisciglia. Non essendo prevista la versione Vip, quindi, Alessia Marcuzzi sarebbe stata esclusa dal cast.

Le coppie in gioco

Sempre TvBlog ha fornito anche qualche anticipazioni sulle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Tra le coppie di volti noti, dovrebbero esserci Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno fatto parlare molto di sé durante la partecipazione della showgirl nella scorsa edizione del GFVip.

Un’altra coppia di celebrità che si separerà per 21 giorni sarebbe quella formata dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Fanpage, inoltre, azzarda anche un’ipotesi piuttosto singolare: davanti all’iconico falò potrebbero sedersi anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius. Prima però, la dama di Uomini e Donne e il giovanissimo corteggiatore dovrebbero diventare una coppia.