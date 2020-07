Finisce davanti al falò di Temptation Island la storia tra Ciavy e Valeria: l'atteggiamento di lui non piace e lui disattiva i commenti su Instagram

Come ci si aspettava, Ciavy e Valeria hanno lasciato Temptation Island separati. Lui ha richiesto il falò di confronto immediato, lei – che si è legata al single Alessandro Basciano – si è presentata e lo ha lasciato. Il pr romano era un fiume in piena e ha più volte usato parole poco tenere nei confronti della fidanzata. Convinto che lei avesse fatto una brutta figura davanti agli occhi del pubblico, ha esagerato con gli insulti e le accuse nei confronti della ragazza. E le sue parole si sono trasformate in un boomerang: è stato aspramente criticato su Instagram. Così, dopo la messa in onda del video loro addio, Ciavy ha disattivato i commenti ai suoi post.

Temptation Island, l’addio di Ciavy e Valeria

Erano entrati per mettere alla prova il loro amore, ma le cose non sono andate come si aspettavano. A Temptation Island, Ciavy e Valeria hanno messo fine alla loro relazione che durava da quattro anni. Lei era pronta alla convivenza, lui preferiva rimandare questo grande passo.

Poche ore dopo l’inizio del programma, la 27enne ha visto un video in cui il suo fidanzato ammetteva di non essere innamorato di lei: un colpo al cuore. Poi quel comportamento inopportuno con le single, che le faceva riaffiorare i ricordi di vecchi tradimenti, mai perdonati evidentemente.

Mentre rifletteva su quanto stava accadendo, Valeria si è avvicinata a uno dei tentatori, Alessandro Basciano, al quale si è legata ogni giorno di più. Tenerezze, effusioni, e forse un bacio nascosto hanno mandato su tutte le furie Ciavy che durante il falò ha chiesto di interrompere il viaggio nei sentimenti per un confronto immediato con Valeria.

Gli insulti su Instagram

Lei, indecisa sul da farsi, si è presa il suo tempo per pensare, riflettere. Alla fine si è presentata al falò. Un confronto molto accesso, quasi un monologo di Ciavy che continuava ad accusare la fidanzata. “Hai fatto una figura di mer*a, dov’è la tua dignità di donna? Io esco a testa alta, tu vai via a testa bassa” sono alcune delle frasi ripetute più volte.

Valeria ha avuto difficoltà a esprimere il malessere che aveva dentro e a comunicare la decisione presa. Filippo Bisciglia è dovuto intervenire più volte, anche mettendosi fisicamente tra i due, per consentire a lei di parlare.

“Io ho sbagliato una volta e tu mi hai rinchiusa dentro casa, mi hai annullata” ha detto la ragazza. “E ci credo, ti ho lasciata libera e guarda cosa hai combinato!” ha inveito il pr romano, riferendosi al legame con il tentatore. Alla fine, i due sono usciti separati.

Probabilmente Ciavy era convinto che, essendo quasi stato tradito davanti a tutti, avesse il pubblico dalla sua parte. E forse sarebbe stato anche così se non avesse continuato a offendere e insultare la fidanzata. Tant’è che sulla sua pagina Instagram, mentre andava in onda il confronto, sono iniziati a piovere insulti contro di lui, così ha disattivato i commenti ai post.

CIAVY HA APPENA DISATTIVATO I COMMENTI SU TUTTI I POST DI INSTAGRAM. #TemptationIsland pic.twitter.com/67jCRx93SL — Trash Italiano (@trash_italiano) July 16, 2020

Siamo sicuri che sia Ciavy e non Valeria ad aver lasciato Temptation Island a testa alta?