Alla vigilia della nuova stagione di Temptation Island, un "ripasso" di quella conclusa da pochi mesi: ecco che fine hanno fatto le coppie che abbiamo visto in Sardegna

L’ultima stagione di Temptation Island, la versione vip/nip condotta da Filippo Bisciglia, ha avuto un grandissimo successo, soprattutto grazie al cast che è riuscito ad entrare, nel bene o nel male, nel cuore dei telespettatori.

Temptation Island che fine hanno fatto le coppie?

Due su tutte le coppie che hanno fatto discutere durante l’ultima stagione di Temptation: quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che si sono lasciati burrascosamente al falò di confronto, e Valeria e Ciavy, anche loro apparentemente divisi dopo pochi giorni di permanenza al villaggio.

Antonella Elia era entrata innamoratissima del suo Pietro, ma si era dovuta ricredere dopo qualche giorno, quando lui, piccato per alcune frasi di Antonella sul suo ex, aveva iniziato a sparare a zero sulla compagna e a concedere grande confidenza ad una delle tentatrici. Falò di confronto durissimo e addio Pietro…ma sul serio? In realtà Antonella ci aveva ripensato quasi subito ed aveva deciso di concedere a Pietro la possibilità di farsi perdonare. Possibilità che lui a quanto pare si sta ancora giocando, nel migliore dei modi.

Anche per Valeria e Ciavy gli “altarini” erano stati svelati subito dopo la fine della trasmissione: i due, paparazzati insieme in diverse occasioni, alla fine hanno ammesso di essersi dati un’altra chance. “Non è stato facile tornare insieme: mi sono dovuto fare in quattro per riconquistare Valeria che, giustamente, voleva tempo perché credeva fosse un mio modo per uscirne bene. Invece le ho dimostrato che ci tengo, che per me è importante”, ha dichiarato lui.

Per quanto riguarda le altre coppie, sappiamo che Sofia ed Alessandro, nonostante fossero usciti insieme, si sono poi lasciati di nuovo in seguito e che invece fila ancora tutto liscio fra Annamaria e Antonio, anche loro usciti insieme dopo un percorso accidentato nel reality e adesso desiderosi di avere un figlio insieme.

Ancora insieme anche Anna e Andrea, un’altra coppia che aveva acceso parecchio gli animi dei telespettatori, mentre la palma della coppia più amata va sicuramente a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, usciti insieme e più innamorati che mai.