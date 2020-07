Antonella Elia e Pietro Dalle Piane erano convinti di tornare insieme dall'esperienza di Temptation Island, ma dopo aver visto parte del loro falò finale iniziamo ad avere forti dubbi!

Contro tutte le attese, la coppia formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia potrebbe scoppiare clamorosamente in quel di Santa Margherita di Pula: i due, che sono sembrati innamoratissimi durante l’esperienza di lei al Grande Fratello Vip, adesso sono in grande crisi.

Temptation Island Antonella e Pietro, promessa non mantenuta

Il falò di confronto finale fra Antonella e Pietro è iniziato durante l’ultima puntata di Temptation Island e si concluderà nel finalone di giovedì sera: nelle anticipazioni abbiamo visto lui cambiare radicalmente atteggiamenrto e lei dargli uno schiaffo.

Pietro è arrivato infatti al falò convinto delle sue ragioni, ma si è trovato di fronte una Antonella glaciale e arrabbiatissima con lui, decisa a lasciarlo dopo le parole dure dette sul suo conto e sopo il bacio con una delle single del villaggio.

E dire che Antonella e Pietro erano partiti convinti di tornare a casa insieme: magari litigando, ma certo non separati, come dimostra questo video.

Molti i commenti esilarati dei fan della trasmissione, che si sono detti d’accordo su un punto: ostentando questa sicurezza, Pietro ed Antonella si sono portati sfortuna da soli!

Non sappiamo ancora come finirà il falò di Antonella e Pietro, anche se le premesse non sono buone: forse anche loro, come Annamaria e Antonio, riusciranno a superare quello che è accaduto per tornare a casa insieme come promesso?

Sembra molto difficile, perchè Pietro non solo ha detto a Lorenzo Amoruso di aver baciato una ragazza single in un posto senza telecamere, ma ha anche offeso sistematicamente la sua compagna per giorni, definendola una donna arida e sola perchè senza figli e prevedendo per lei un futuro nella casa di riposo.

E’ difficile dunque che Antonella Elia, per quanto sicuramente innamorata del suo uomo, possa passare sopra a queste umiliazioni pubbliche. Staremo a vedere cosa succederà nel finale del loro falò.