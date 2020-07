Dal 2 luglio via a questa nuova edizione di Temptation Island, mista VIP/NIP: dalla prime anticipazioni, Antonella Elia e Lorenzo Amoruso sembrano già protagonisti...

Torna stasera, giovedì 2 luglio, il reality dell’estate, Temptation Island: il format, che va in onda dal 2014 ed è prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è ormai un vero must della stagione estiva ed è stato declinato sia nella versione NIP che VIP. Quest’anno l’edizione sarà mista, quindi nel cast ci saranno sia coppie famose che ragazzi comuni: il gioco è sempre lo stesso, i fidanzati si separano e vivono per 21 giorni in due villaggi diversi, a contatto con tentatori e tentatrici che avranno lo scopo di farli riflettere sulle loro relazioni.

Narratore sarà come sempre Filippo Bisciglia, che durante gli iconici falò mostrerà a fidanzati e fidanzati quello che la loro dolce metà sta combinando nell’altro villaggio: alla fine, nel falò di confronto, ognuno deciderà se lasciare il programma o meno con il fidanzato/a.

Temptation Island anticipazioni: Amoruso balla, Andrea lancia sedie

Iniziano già a circolare in rete le prime anticipazioni sulla puntata di stasera: occhi puntati su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, una delle coppie più in vista dell’edizione, che promettono momenti di grande intensità. Se Antonella è emotiva e dal caratterino niente male, anche Pietro sembra gelosissimo ed intenzionato a difendere la sua relazione. Le prime anticipazioni però ci mostrano una Elia già sul piede di guerra…

Anche Andrea, uno dei NIP dell’edizione che ha partecipato insieme alla compagna Anna, di dieci anni più grande di lui, sembra già in crisi alla prima puntata: qualcosa che ha visto non gli è decisamente piaciuta, tanto che tornando al villaggio inizia a lanciare sedie per la rabbia.

Molto provata al primo falò anche Annamaria, fidanzata di Antonio: lui ha la fama del tombeur de femme e a giudicare dal video, ha deciso di confermarla anche in diretta tv.

Infine, vediamo già all’orizzonte quello che diventerà uno dei personaggi principali di Temptation Island 2020: Lorenzo Amoruso, ex calciatore, fidanzato della showgirl Manila Gorio. Tra i due c’è un grande amore, nato dopo la fine di un matrimonio molto dolorosa per Manila: siamo pronti a scommettere che si amano sul serio, ma anche che a Lorenzo piace molto divertirsi!