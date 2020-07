Valeria e Ciavy saranno la prima coppia di Temptation Island a scoppiare? Secondo le anticipazioni, andrà proprio così

Fin dall’inizio sono stati una delle coppie più in bilico di questa edizione di Temptation Island: Ciavy se ne era addirittura andato al villaggio dei fidanzati senza nemmeno fermarsi a salutare Valeria, la sua compagna da quattro anni. Ma quello era solo il primo indizio di una coppia che scricchiolava paurosamente: entrambe hanno raccontato di errori fatti in passato e di mancanza di fiducia, lui però si è lasciato sfuggire che non sa più se ama la sua fidanzata.

LEGGI ANCHE: — Temptation Island, tutto preparato? Ciavy conosceva già il tentatore di Valeria? Spunta sul web questa foto

Temptation Island anticipazioni Valeria e Ciavy, cosa succederà?

Nessuno scommetterebbe un euro sulla relazione fra Valeria e Ciavy ed in effetti, secondo le prime anticipazioni, non c’è un lieto fine per loro due: a quanto pare, nonostante un ripensamento durante l’ultima puntata, sarà invece proprio Valeria a mettere fine alla storia avvicinandosi pericolosamente al tentatore Alessandro.

Tra i due, quello intenzionato a fare il latin lover davanti alle telecamere sembrava Ciavy: le carte in tavola invece si sono rigirate ed è stata Valeria, delusa dal fidanzato, ad entrare in grande confidenza con Alessandro, fino a sfiorare il bacio.

Durante la nuova puntata di Temptation Island, secondo Il vicolo delle news, Valeria e Ciavy si vedranno ad un falò di confronto anticipato e decideranno di chiudere la storia. Lei uscirà con il tentatore Alessandro, con il quale -sempre secondo il gossip- è in corso una storia d’amore. Al momento fidanzati e tentatori non possono lasciar trapelare nulla e i loro account social sono sospesi, ma sembra proprio che i due si siano in qualche modo fatti scoprire.

Valeria e Ciavy sono destinati ad essere la prima coppia che scoppia di Temptation Island? Se fosse così, non si può parlare di una vera e propria sorpresa: forse ad essere rimasto sorpreso è solo Ciavy, che si aspettava un’altra evoluzione della vicenda!