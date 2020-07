Temptation Island, spunta sui profili di Andrea e Anna: cosa è successo dopo la puntata

I social esplodono con gli insulti dopo quello che è successo a Temptation Island tra Anna e Andrea: ecco la pioggia di polemiche del web.

Nella seconda puntata di Temptation Island Andrea ha chiesto un falò di confronto con Anna. Un evento piuttosto normale nel programma di Canale 5, ma che ha scatenato un vero e proprio mare di critiche sui profili social dei due concorrenti. Ma cosa sarà mai successo?

Temptation Island: l’atteggiamento di Anna e Andrea fa impazzire i social

Andiamo con ordine. Fidanzati da un anno, tra Anna e Andrea di Temptation Island intercorre una differenza di età importante: lei è dieci anni più grande di lui. Ne consegue che se da un lato Anna ha già due figlie e chiede a lui di andare a convivere, dall’altro lato Andrea ha una serie di importanti dubbi.

Dubbi che lei ha cercato di far sciogliere facendolo ingelosire. E quale metodo migliore di avvicinarsi ai tentatori, presenti lì apposta?

“Io sono un’attrice nata – ha rivelato la donna – per arrivare dove voglio sono diabolica. So che devo farlo soffrire per ottenere il mio scopo. Hai voluto la donna più grande? E allora ti devi saper comportare. Dice che vuole figli? E quando mi mette incinta? Lui sta molto bene economicamente, molto, sai uno può pensare che vuoi un figlio per sistemarti, ma non è così”.

Inutile dire che di fronte a queste dichiarazioni e alle immagini registrate Andrea abbia dato vita a una sfuriata ma che, sul finale di puntata, abbia chiesto il falò di confronto con Anna.

La pioggia di insulti sull’ultimo post di Anna

Nel frattempo, però, la guerriglia si è spostata sui social, dove in molti hanno cominciato a rivolgere accuse molto pesanti alla donna.

“Sto facendo un giro sul profilo Instagram di Anna e il suo ultimo post è pieno di insulti”, scrive un’utente fotografando la situazione. E infatti se ne leggono di tutti i colori.

Ci sono commenti soft, tipo: “La situazione tra Anna e Andrea è la dimostrazione che non è l’età anagrafica a rendere matura una persona. Andrea sarà anche più giovane Anna, ma è molto più maturo di te”.

Ma anche vere e proprie bombe, come: “Richiedi il reddito di cittadinanza mentre aspetti chi incastrare! Arrampicatrice!”

Oppure ancora: “sei davvero diabolica come dici di essere! Fai paura”. E poi: “io spero che Andrea si svegli e ti mandi seriamente a quel paese”. E c’è chi dà un consiglio spassionato al ragazzo: “Scappa, Andrea!”

Insomma, una situazione piuttosto chiara. Ma come andrà a finire? Dopo questo Temptation Island Anna e Andrea si lasceranno? O succederà qualcosa di diverso?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset