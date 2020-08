Temptation Island, cambia l'edizione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi torna al timone di Temptation Island ma la sua edizione non sarà più Vip: ecco cosa succederà nel reality

Dopo il successo dell’ultima edizione, Temptation Island torna su Canale 5 per un nuovo viaggio nei sentimenti raccontato da Alessia Marcuzzi. La conduttrice è approdata l’anno scorso al timone della versione Vip del reality, sostituendo Simona Ventura. Quest’anno però potrebbero esserci dei cambiamenti nello show, che coinvolgeranno i protagonisti.

Alessia Marcuzzi torna con Temptation Island Vip

Tutto è pronto all’Is Morus Relais per ospitare altre sei nuove coppie, desiderose di mettere alla prova il loro amore. A fine agosto dovrebbero iniziare infatti le registrazioni di Temptation Island, condotto questa volta da Alessia Marcuzzi. Come di consueto, doveva essere la versione che vede protagonisti alcuni personaggi famosi, ma pare che non sarà così.

Secondo quanto riporta il sempre ben informato Giuseppe Candela su Dagospia, il programma darà spazio, nuovamente, a coppie sconosciute. La trasmissione dovrebbe andare in onda da metà settembre, probabilmente il mercoledì sera, sperando di replicare il successo di ascolti ottenuto da Filippo Bisciglia.

Niente Vip in Sardegna

Ma perché non ci saranno coppie di volti noti nella prossima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi? “Per evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini” scrive ancora Candela.

Insomma, Canale 5 non rinuncia al reality delle tentazioni ma ne cambia in parte i contenuti. D’altronde, anche l’edizione appena conclusa non è stata propriamente Nip. Tra le sei coppie che hanno partecipato al programma, c’erano anche quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Senza i Vip, però, ha senso replicare in così breve tempo lo stesso programma?