Temptation Island, Alessia Marcuzzi attaccata su Instagram: ‘tre mariti e figli con chiunque’. Come risponde

Alessia Marcuzzi viene attaccata su Instagram sulla sua vita sentimentale, ma decide di rispondere per le rime al suo hater. Ecco cosa ha detto.

Per ogni trasmissione che presenta, Alessia Marcuzzi riesce sempre a dividere i fan tra chi la ama oltre modo e chi invece non riesce a soffrirla: stavolta però la conduttrice di Temptation Island è stata duramente attaccata su Instagram, ma per vicende squisitamente personali.

Alessia Marcuzzi attaccata dopo Temptation Island

Partiamo dal principio. Conduttrice della nuova edizione di Temptation Island, la 47-enne è riuscita a trovare una sua linea, riuscendo a raccogliere una folta schiera di ammiratori. Uno zoccolo duro di fan che apprezza il suo lavoro e, siamo sicuri, non la cambierebbe mai.

A qualcuno però non sono piaciuti molto i consigli che Alessia Marcuzzi dispensa alle coppie di Temptation Island, tanto che l’ha attaccata direttamente su Instagram sulla questione: “Onesto te che dai consigli dopo tre mariti, figli con chiunque. Mi sai dire a me che credibilità hai? Al di là che sei e sarai sempre una bella donna”.

Toccata sul privato, la Marcuzzi risponde per le rime ad un hater

La vita privata di Alessia, lo sappiamo, è stata molto burrascosa, nonostante da qualche anno sembri aver trovato una certa stabilità (al di là delle recenti voci di un flirt con Stefano de Martino). La Marcuzzi nel 2014 ha sposato il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Prima ancora erano salite all’onore delle cronache le sue relazioni con l’ex calciatore e ora allenatore della Lazio Simone Inzaghi (fino al 2004), e poi con Francesco Facchinetti (fino al 2012).

Con Inzaghi, la Marcuzzi ha avuto il figlio Tommaso (nato nel 2001), mentre con Facchinetti ha avuto Mia (nata nel 2011).

Al di là di tutto quindi, tre mariti proprio no, solo tre relazioni importanti e due figli nati da queste. Sarà per questo motivo che, attaccata nel personale, Alessia Marcuzzi ha risposto per le rime alle critiche, con un messaggio da applausi che recita: “I consigli che si danno agli altri sono sempre imparziali. Che banalità dire questa cosa. E allora gli psicoterapeuti hanno tutti la famiglia del mulino bianco? Ma figurati…”.

foto: Kikapress