Alberto conferma di avere più dubbi che certezze sulle fidanzata Speranza e afferma addirittura di considerarla "l'antidonna": queste le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island

Andrà in onda mercoledì una nuova puntata di Temptation Island e anche stavolta, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle: le coppie selezionate per la partecipazione a questa edizione hanno già mostrato, dopo solo due puntate, problematiche molto profonde che le mettono in discussione dalla base, anche senza “tentazioni”.

Temptation Island Alberto e Speranza: cosa succederà?

E’ questo il caso della coppia composta da Alberto e Speranza: i due sono fidanzati da ben 16 anni ma già durante il video di presentazione lui affermava di non essere sicuro che lei fosse “la donna giusta”. Durante il primo falò sono arrivate altre rivelazioni a dir poco scomode: Alberto ha praticamente confessato dei tradimenti del passato ed ha ribadito che pensa di uscire da solo dal programma al 99%. Speranza è rimasta molto delusa, ma per ora, a quanto pare, non pensa nè di chiedere falò anticipati nè di andar via da sola.

SPOILER: Come reagirà Speranza dopo le parole del suo fidanzato? Chiederà il falò di confronto? Non perdetevi la seconda puntata in onda mercoledì in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/REGezEfGSw — Temptation Island (@TemptationITA) September 21, 2020

Ora, come si vede da una clip di anticipazione, per Speranza è in arrivo un’altra “bastonata”: in un pinnettu vediamo Alberto dire ad una delle single che “attualmente” sta con una ragazza con un carattere che non gli piace, per poi concludere “È proprio l’antidonna per me“.

Vedremo se questa nuova manifestazione di poca attenzione nei suoi riguardi smuoverà Speranza, fino ad adesso apparsa molto passiva.

Alberto e Speranza sono destinati ad un falò come quello già visto fra Amedeo e Sofia? E quanto resisterà Davide alla sua gelosia eccessiva di fronte alle innocenti interazioni della sua fidanzata? Per queste ed altre risposte non resta che attendere mercoledì sera.