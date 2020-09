Surreale siparietto a Uomini e Donne dove le troniste eliminano un corteggiatore ma lui non va via costringendo Maria De Filippi a intervenire

Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne e caccia via uno dei corteggiatori. A far innervosire la conduttrice del dating show di Canale 5 è stato Facundo, un giovane argentino che però non ha conquistato le due troniste. E quando viene eliminato da entrambe, è restio a lasciare lo studio, fino a quando interviene Queen Mary.

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi a bordo del monopattino, ecco il video che ha scatenato l’ilarità tra i fan

Maria De Filippi sbotta con il corteggiatore a Uomini e Donne

Durante la puntata di martedì 22 settembre, Facundo ha una discussione con Jessica e Sophie. Quest’ultima, che inizialmente aveva dimostrato interesse nei suoi confronti, si dice delusa da alcuni comportamenti del ragazzo e decide di eliminarlo. Ma anche l’altra tronista non ha simpatie per il bell’argentino e lo invita ad andarsene. Facundo non prende bene la decisione delle ragazze e prova ad avere un’altra possibilità “per spiegare”.

La situazione diventa imbarazzante negli studi di Uomini e Donne, e interviene Maria: “Se loro due non sono interessate a te, devi andar via, è inutile che stiamo qui ancora a spiegare”. Nonostante ciò, resta ancora seduto e col microfono in mano. A un certo punto interviene Gianni Sperti piuttosto infastidito da quell’atteggiamento: “Stai attaccato alla sedia, non ti scolli, non ti vogliono devi andare a casa. Quando dobbiamo aspettare perché alzi il c*lo dalla sedia e te ne vai?”

Queen Mary caccia Facundo

Facundo sembra non capire e desiste ancora: “Quello lo vedremo più avanti” è la sua replica a Gianni. La situazione a Uomini e Donne sembra surreale e visto che il corteggiatore non si accinge ad andare via, interviene Maria De Filippi.

“No quello lo vediamo adesso” esclama la conduttrice che basita davanti al comportamento del giovane argentino aggiunge: “Io sono educata, faccio fatica… Ma se vuoi lo diciamo anche in argentino: te ne devi andà”. A quel punto, lui capisce, ringrazia tutti e non senza imbarazzo lascia lo studio, convinto di non essere stato compreso dalle due troniste.