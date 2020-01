Taylor Mega furiosa con Barbara D’Urso dopo Live: la verità su quanto successo prima della puntata

Taylor Mega bandita dalle trasmissioni di Barbara D'Urso per una foto contro la Polizia ma l'influencer non ci sta e sbotta su Instagram

Scintille tra Taylor Mega e Barbara D’Urso nella puntata di Live-Non è la D’Urso. L’influencer, in collegamento esterno, era stata chiamata a rispondere alle critiche che Antonella Elia le ha rivolto dalla casa del GF Vip. Ma la situazione ha preso una piega inaspettata con la conduttrice che ha liquidato la bella 26enne, lasciando intendere che non è più gradita nelle sue trasmissioni. Ma Taylor non ci sta e sbotta su Instagram.

Scontro tra Taylor Mega e Barbara D’Urso

Nel primo appuntamento dell’anno di Live-Non è la D’Urso, ha tenuto banco l’espulsione di Salvo Veneziano dal GF Vip per le frasi sessiste e violente che l’ex gieffino ha usato nei confronti di Elisa De Panicis. A margine del dibattito sulla vicenda, Barbara D’Urso ha parlato anche degli scontri a distanza tra Taylor Mega e Antonella Elia, dopo la famosa lite da Chiambretti.

In difesa della showgirl reclusa nella casa di Cinecittà c’era il suo migliore amico, Gianluca. L’uomo non ha riservato parole tenere all’influencer friulana, accusandola di aver insultato le forze dell’ordine. Taylor, infatti, aveva pubblicato su Instagram una foto che la immortala davanti a una camionetta della Polizia mentre fa il dito medio.

L’episodio rivelato in diretta ha particolarmente colpito la conduttrice che ha chiesto conto dell’accaduto alla sua ospite, la quale ha detto di non ricordare lo scatto. Taylor ha poi annunciato che non sarebbe più apparsa in televisione perché impegnata in un progetto lavorativo segreto.

A questo punto, Carmelita – piuttosto infastidita – ha detto che se quella foto esistesse, lei non sarebbe più gradita nei suoi programmi e l’ha liquidata con un “buona fortuna”.

Lo sfogo di Taylor su Instagram

Subito dopo la partecipazione a Live, Taylor Mega ha pubblicato un video molto duro contro Barbara D’Urso nelle IG Stories, scagliandosi anche contro gli autori dello show.

“E’ un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv a parlare, quando io non ci voglio andare perché sto lavorando su altri progetti, ok? Oggi mi chiamano e mi dicono: ‘Vieni, per cortesia, vieni. Fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti’. Io dico: ‘Ok, ci vado, ci vado solo per spiegare questa cosa’. Mi incominciano a mettere in mezzo ad altri talk in cui io non posso non parlare, perché si parla di violenza di genere, e quindi io devo dire per forza la mia e poi la presentatrice mi viene a dire: ‘No Taylor, non ti chiamiamo per un po’ in tv perché tu hai fatto quest’azione’.

Taylor è particolarmente furiosa e precisa:

No, ero io che avevo già detto che per un po’ non ci volevo venire io in tv perché volevo prendere un periodo di pausa, perché dovevo concentrarmi su altri progetti. E’ un botto che lo dico anche nelle storie. Io non ci volevo andare più in tv perché mi sto impegnando su altre cose, perché comunque non vengo presa in considerazione come vorrei essere presa. E niente, oggi mi è stata ribaltata la cosa così, quando si era spiegato anche dagli autori che non doveva andare così. Dovevano farmi spiegare il perché volevo prendermi questo periodo di pausa. Cioè, io sono allibita. Cioè boh, io non ho parole”.

La spiegazione sulla foto

Dopo lo sfogo, l’influencer minaccia anche di mostrare le conversazioni tra lei e gli autori del programma della D’Urso perché “veramente è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti”.

Quanto alla foto citata da Gianluca – sparita dal profilo Instagram della ragazza – aggiunge: “Non c’è chi non veda come il gesto sia rivolto a chi mi sta di fronte, ovvero ai miei numerosi haters, e non certo alle forze dell’ordine, che raffigurate alle mie spalle, sono simbolo di protezione nei miei confronti”.