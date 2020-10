Tale e Quale Show 10: vince Pago e volano gli ascolti per Carlo Conti

Grande successo di ascolti ancora una volta per Tale e Quale Show 10: vince Pago con una straordinaria interpretazione di Bruce Springsteen. Ma, come dicevamo, vince anche Carlo Conti e Rai 1 perché la decima edizione del programma si conferma campione di ascolti.

4.209.000 i telespettatori che hanno seguito la puntata di venerdì 23 ottobre ottenendo il 19.11% di share. A vincere la competizione è stato Bruce Springsteen nell’interpretazione di Pago. Il cantante sardo ha interpretato l’iconica ‘Dancing in the dark’ conquistando giuria e pubblico che lo ha applaudito con una standing ovation.

La giuria composta dagli amatissimi Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli (quarto giudice di questa edizione) non hanno avuto dubbi sul premiare la performance di Pago. Ora si volta pagina e salutato Tale e Quale Show 10, Carlo Conti è già pronto per il nuovo appuntamento: da venerdì 30 Ottobre prenderà il via il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show.

