Valeria Marini e il bacio appassionato durante la prova ricompensa: ‘Ne avevo molto bisogno’

Supervivientes: momento hot per Valeria Marini, che dopo la prova sopravvivenza si scambia un bacio appassionato con la concorrente Lara Sajen

A Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Valeria Marini ha dato spettacolo per un bacio saffico scambiatosi con Lara Sajén al termine dell’ultima prova ricompensa del reality. Ma quale sarà stato il motivo di questo bacio?

A Supervivientes, Valeria Marini finisce la prova ricompensa e riceve un bacio appassionato da Lara Sajén. Foto: Kikapress

Supervivientes: la prova ricompensa della Marini

Andiamo con ordine. Nel reality spagnolo Supervivientes, l’ultima prova ricompensa nella quale i naufraghi hanno dovuto cimentarsi consisteva nello spingere con la testa (e ammanettati) una palla lungo un percorso sulla spiaggia.

A vincere la sfida è stata la coppia formata da Valeria Marini e Palito Dominguín, che hanno ricevuto come ricompensa la possibilità di mangiare un succulento piatto di churros al cioccolato fuso… Ma con regole precise: imboccarsi a vicenda, bendate.

Inutile dire che sia Valeria che Palito hanno finito per sporcarsi completamente la faccia di cioccolato, mentre tentavano di ingozzarsi il più possibile.

Il bacio tra Lara Sajén e Valeria Marini a Supervivientes

Alla fine della ricompensa, Lara Sajen, una concorrente rimasta senza churros per non aver superato la prova, ha trovato un modo tutto suo per prendersi una razione di cioccolato, celebrando al contempo la giornata mondiale del bacio.

Ebbene, approfittando del fatto che sia Valeria Marini che Palito Dominguín avessero il viso completamente sporco di cioccolato, Lara Sajen ha deciso di dare un bacio appassionato ad entrambe, assaggiando anche quello che era rimasto sulle loro labbra.

“Ne avevo molto bisogno – ha confessato poi – per me è stato fantastico”.

