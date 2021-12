Su Real Time arriva La Dottoressa Smile: il primo smile makeover della tv italiana

Il 22 dicembre su Real Time arriva La Dottoressa Smile, che porterà il sorriso sul volto di molti pazienti.

È in arrivo un nuovo programma su Real Time, il primo smile makeover della tv italiana: è ’La Dottoressa SMILE’, in onda mercoledì 22 Dicembre con una puntata speciale alle 22.20.

Il sorriso è importante: aiuta ad avere sicurezza in sé, agisce sul nostro modo di essere e influisce sul nostro aspetto. Spesso però a frapporsi tra il desiderio di avere un bel sorriso e il realizzarlo ci sono le cure costose. Ecco allora che interviene la Dottoressa Smile, Annapaola Manfredonia.

Odontoiatra napoletana di primissimo livello, moglie e madre piena di vita e dalle tante qualità, come l’ospitalità.Ma nel cuore della Dottoressa Annapaola c’è il lavoro: con la sua documentata preparazione e i suoi prestigiosi studi in America, utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità e esperienza per donare un sorriso nuovo ai suoi pazienti grandi o piccoli che siano. Nella sua clinica sarà supportata dalla fedele assistente Rosa.

Nell’ottica delle ‘trasformazioni’, gli interventi della Dottoressa Smile si riveleranno risolutivi e evidenti a tutti grazie ad un «prima» e un «dopo» che verrà mostrato nel corso della puntata. Bocche malconce nasconderanno sorrisi luminosi.

Cosa vedremo nella prima puntata de La Dottoressa Smile

Nella puntata speciale del 22 Dicembre assisteremo alla trasformazione di tre pazienti: Ida, una verace donna napoletana, dal modo sopra le righe, che ama la vita gli uomini ed è mamma e casalinga. Sarà poi la volta di Gustavo, uomo in carriera e amorevole papà che ha il terrore del dentista e poi Lucrezia, una giovane ragazza che non però non sorride mai. Ma con l’aiuto della Dottoressa Smile siamo certi che potrà coronare il suo sogno di sposare l’amore della sua vita sorridendo.

Tra stupore, gioia, commozione i pazienti a fine intervento, si rivedranno allo specchio con un nuovo sorriso. Solo allora la Dottoressa SMILE potrà ritenersi soddisfatta e dichiarare compiuta la sua missione.

‘La Dottoressa SMILE’ è un programma nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, casa di produzione da lui fondata. A cura di Carmen Liguori. Capo progetto, Federico Lampredi. Autori Nando Moscariello, Luca Masci e Giuseppe Marco. Regia di Jovica Nonkovic.

Appuntamento mercoledì 22 Dicembre alle 22.20 sul canale 31 del DTT.

Crediti foto@Ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency