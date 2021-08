Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada nuova conduttrice. In passato criticò il programma: ‘Ma cos’è far la velina?’

Proprio in merito al ruolo delle Veline di Striscia, Vanessa qualche anno fa rilasciò delle dichiarazioni abbastanza forti.

Striscia la Notizia si prepara a debuttare nella nuova stagione con due nuovi conduttori.

LEGGI ANCHE:– Hai visto le due nuove veline di Striscia la Notizia? Già le conosci, ecco chi salirà a ballare sul bancone del tg satirico

Dietro il bancone ci saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Sono attese anche due nuove veline: Shaila Gatta e Mikaela Nease Silvia lasciano il posto a Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Proprio in merito al ruolo delle Veline, Vanessa qualche anno fa rilasciò delle dichiarazioni abbastanza forti.

I più attenti non si sono lasciati sfuggire le parole che la Incontrada usò in passato proprio sulla trasmissione che adesso condurrà:

“Io non guardo la tv […] in Italia usano le donne come oggetto in maniera spudorata. qual è il senso delle due veline che ballano a striscia la notizia? Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia. A me non sembra […] Vuoi cantare? canta, vuoi ballare? Balla. Ma cos’è far la velina?” Dichiarò Vanessa Incontrada a La Stampa nel 2011.