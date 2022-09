Striscia la notizia ‘ruba’ la faccia alla Blasi e manda in onda quel video sugli orologi di Totti: come la prenderà Ilary? 

Ilary Blasi protagonista di un servizio di Striscia La Notizia, ma non è lei

Con la nuova stagione televisiva, è tornata anche una nuova edizione di Striscia La Notizia: nuovi conduttori (Luca Argentero e Alessandro Siani) e nuove veline (Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca).

Tra i vari servizi mandati in onda nel popolare tg satirico, ne è apparso uno dedicato al divorzio più chiacchierato dell’anno, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel video, ironico e provocatorio, appare Ilary in casa che nega di aver rubato gli orologi di lusso di Francesco, nonostante li abbia tutti ai polsi.

La curiosità è legata alla realizzazione del video, che è stato possibile grazie a una tecnologia avanzata: Ilary Blasi infatti non ha mai concesso tale intervista, e il video di Striscia La Notizia è stato realizzato con una tecnologia sofisticata che sfrutta un software di intelligenza artificiale, chiamata “Deepfake”.

Grazie a questo metodo, vengono sfruttati foto e video esistenti con cui vengono ricreati movimenti di viso o corpo estremamente realistici ma del tutto inventati.

Il risultato è spaventosamente realistico, tanto che qualcuno in rete pensava che fosse realmente la conduttrice ad apparire in video e parlare. “Vi prego pensavo fosse Ilary per davvero” ha scritto un utente, colpito dal risultato finale. Come la prenderà la “vera” Ilary Blasi?

Foto: Kikapress