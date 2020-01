Dopo le frasi shock, Salvo è stato espulso dal GF Vip ma secondo Striscia la Notizia vanno squalificati anche gli altri tre che erano con lui

Salvo Veneziano è stato espulso dal GF Vip, ma c’è chi come Striscia la Notizia chiede la squalifica degli altri concorrenti che erano con lui mentre pronunciava le frasi incriminate. Il TG satirico di Canale 5 ha lanciato un sondaggio sul proprio sito per chiedere al pubblico se Patrick, Pasquale e Sergio vadano eliminati dal gioco.

Striscia la Notizia chiede l’espulsione di altri 3 concorrenti del GF Vip

La vicenda è ormai nota. Salvo Veneziano ha usato parole molto forti e violente per esprimere il suo apprezzamento nei confronti di Elisa De Panicis.

“Se fossi stato single… C’era quella piccolina, vestita tutta trasparente. Quella si merita due schiaffi che gli devi spezzare la colonna vertebrale. È da staccare la testa e la lasci con la pelle sul letto, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare” ha detto riferendosi all’influencer.

Non solo: qualche ora dopo, ha ripetuto le frasi shock rivolte questa volta a Paola Di Benedetto. Esternazioni che non sono passate inosservate ai telespettatori che, attraverso i social, hanno chiesto alla produzione del programma di prendere provvedimenti.

Salvo è stato così espulso e ieri ha dovuto abbandonare il programma. Ma c’è chi ritiene che la decisione non sia sufficiente: secondo Striscia la Notizia, vanno squalificati anche gli altri tre concorrenti del GF Vip che erano con lui. Patrick, Pasquale e Sergio sarebbero testimoni e complici delle affermazioni di Salvo.

Il sondaggio sul sito

Per questo, il TG satirico di Antonio Ricci ha lanciato un sondaggio sul proprio sito per conoscere l’opinione del pubblico. “Il Grande Fratello Vip dovrebbe squalificare anche Patrick, Pasquale e Sergio?” è la domanda che campeggia sulla pagina web.

In verità, sono in molti a ritenere, come Striscia la Notizia, che il GF Vip debba prendere provvedimenti contro gli altri ex gieffini ospitati nel privé.

Anche da Pomeriggio 5, ad esempio, è arrivata una richiesta analoga. Ospite di Barbara D’Urso, accanto alla moglie di Salvo che ha difeso il marito, Biagio Danelli non ha dubbi: “La cosa che mi ha fatto veramente vergognare è che anche gli altri tre che erano con Salvo hanno riso e hanno emulato Salvo. Quella è una forma di bullismo. Se aizzano Salvo e ripetono quello che dice, non è un bel segnale.” ha detto mentre Barbara D’Urso gli dava ragione.